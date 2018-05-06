ترويج مزايا دبي في تمكين الشركات واستدامة النمو بالهند

نظمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، جولة ترويجية في ثلاث مدن رئيسة في الهند، وهي مومباي، وحيدر آباد، وكوتشي. وتأتي هذه الخطوة، ضمن المبادرات، والسياسة الاستراتيجية للمؤسسة، والهادفة إلى جذب المستثمرين والشركات من الأسواق الاستراتيجية، لتزاول أعمالها التنموية والتوسعية في إمارة دبي، ومروراً بالأسواق المجاورة. وبالتالي، تعزيز موقع دبي كمحطة لكبرى الشركات العالمية، الراغبة في استدامة أعمالها التنافسية.

غطت الحملة الترويجية، المدينة الرئيسة مومباي، التي تعد المركز المالي للهند، بالإضافة إلى حيدر آباد، وكوتشي، وهما مركزان تجاريان لتقنية المعلومات في جنوبي الهند. وعقدت الجولة التي أقيمت في مومباي، بدعم من «موريسون مينون»، المتخصصة في استشارات الأعمال، ودعم زيارة المؤسسة لحيدر آباد وكوتشي «شركة مصطفى وألمانا للاستشارات القانونية».

وقامت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، خلال الجولة الترويجية في المدن الهندية الثلاث، بالتواصل مع مزودي الحلول في مختلف المجالات، بما في ذلك: الخدمات اللوجستية، والطيران، والتكنولوجيا الحيوية، والهندسة، والبناء، والخدمات المالية ، والآلات الصناعية، والرعاية الصحية والأدوية، والسياحة والضيافة.

واستعرض إبراهيم أهلي مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، في سلسلة من الاجتماعات ولقاءات الأعمال التي أقيمت في المدن الهندية الثلاث، مزايا دبي في تمكين الشركات الناشئة لتحقيق النمو المستدام، وكيفية الاستفادة من مبادرات دبي لتعزيز موقعها كمركز تنافسي للمستثمرين والمؤسسات، العاملة في قطاعي الخدمات والتكنولوجيا.

وأضاف أهلي: «تأتي هذه الزيارة في الوقت المثالي، لتعزيز الشراكة الثنائية بين دبي والهند، حيث إن العلاقات التجارية بين الإمارات والهند، تتبع خطى نمو أسرع وأقوى عن السابق، كما أن القيادة العليا في كلا البلدين، تسعى إلى جعل الشراكة نقطة تحول على صعيد التجارة العالمية. تمكنا في الهند من التواصل مع المستثمرين، وإشراكهم في تحديد عدد من المجالات التي يمكن لدبي أن تضعهم في مقدم الصناعات والتقنيات الناشئة.

وتشير التوقعات، إلى أن حجم التجارة بين الإمارات والهند سيصل إلى 367 مليار درهم إماراتي، بحلول عام 2020.

وكان محمد صالح أحمد الطنيجي، القنصل العام لدولة الإمارات في مومباي، الضيف الرئيس في ندوة دبي للاستثمار الأجنبي المباشر، التي أقيمت في فندق سوفيتيل بي كيه سي في مومباي، بينما حضر حسين رحمة، القنصل العام لدولة الإمارات في جنوبي الهند، ندوة الأعمال التي أقيمت في فندق كوتشي ماريوت.

وعلى نحو متصل، قال مصطفى زفير مؤسس ورئيس مجلس إدارة مصطفى وألمانا: «أظهرت الندوة التي جرى تنظيمها في كل من حيدر آباد وكوتشي، أداءً فريداً من نوعه، اهتماماً من قبل المستثمرين الهنود، الذين يتطلعون إلى الاستثمار في دبي، واطلع الحضور خلال الندوة، على البنية التحتية القانونية والتجارية المتاحة للمستثمرين في دبي. لقد شهدنا تجاوباً رائعاً خلال فترة وجود مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، الذي يعزز بدوره من العلاقات بين الهند ودبي، وتبادل رأس المال والمعرفة بين البلدين».