«سلطة دبي الملاحية» تناقش آفاق التعاون مع «نخيل البحرية»

عقدت سلطة مدينة دبي الملاحية اجتماعاً تنسيقياً مع مجموعة نخيل البحرية لمناقشة أبرز المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجالات المراسي والقوارب والممرات المائية وتصاريح الإبحار، وذلك في سبيل توفير إطار عمل متكامل لضمان مطابقة أعلى معايير السلامة البحرية وأفضل الممارسات الدولية التي من شأنها تعزيز المقوّمات التنافسية للقطاع البحري عالمياً وإقليمياً وترسيخ مكانة دبي الطليعية كمركز بحري عالمي من الطراز الأول. وترأس الاجتماع عامر علي المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، وعلي سعيد بن ثالث المدير العام لـ«مجموعة نخيل البحرية».

معايير

وتخلل الاجتماع مناقشة ضوابط وإجراءات تنظيم عمل المراسي البحرية الخاصة والعامة والقوارب والممرات المائية في إمارة دبي، والتطرق إلى أهمية التشغيل الآمن والمتطلبات البيئية ومعايير السلامة الواجب توافرها لدى المراسي البحرية وتسهيل إجراءات تسجيل القوارب وكيفية تسهيلها.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم أماكن رسو القوارب وتخصيص أماكن لإرساء القوارب الشراعية، فضلاً عن تحديد التحديات في القطاع البحري ومواجهتها بالشكل الأمثل، بما يصبّ في خدمة جهود تحقيق التكامل بين الكفاءة التشغيلية والسلامة البحرية والأمن البيئي ضمن الممرات المائية في إمارة دبي.

جهود

وأكد عامر علي أهمية الاجتماع كمنصة استراتيجية لتعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي مع «مجموعة نخيل البحرية»، لافتاً إلى أنه خطوة متقدمة على درب توحيد الجهود المشتركة لبناء تجمع بحري تنافسي ومتجدد ومستدام من شأنها دفع مسار التنويع الاقتصادي وتلبية احتياجات المستقبل.

وأضاف: «نسير قدماً على درب التنسيق والتعاون والتكامل مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً بالغاً لتعزيز الشراكة المثمرة باعتبارها إحدى أهم العلامات المميزة للمشهد الاقتصادي في دولة الإمارات.

وجاء اللقاء كدفعة قوية في هذا الاتجاه، حيث شهد الوقوف على أحدث المستجدات المحلية والعالمية واستعراض الآفاق المتاحة في مجال تنظيم عمل المراسي والقوارب والممرات المائية والتصاريح البحرية.

ونضع نصب أعيننا توظيف الإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة في الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية مكوّنات التجمّع البحري المحلي وتطوير بيئة بحرية متكاملة وآمنة وجاذبة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، تجسيداً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

واختتم علي قائلاً: «نتطلع قدماً إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد تنظيم إطار عمل الوسائل البحرية والمراسي والممرات المائية المحلية، استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية لضمان الملاحة الآمنة ضمن بيئة بحرية مستدامة، بما يصبّ في خدمة الأهداف الطموحة لـ«رؤية دبي البحرية 2030» في بناء اقتصاد بحري متكامل والوصول إلى مصافّ أبرز المراكز البحرية الرائدة على الساحة الدولية».

تنافسية

قال عامر علي إن «سلطة مدينة دبي الملاحية تحرص على العمل من أجل الارتقاء بتنافسية وجاذبية مختلف عناصر ومكونات القطاع البحري في دبي، ويسعدنا التعاون مع «نخيل البحرية» التي تمثل لاعباً استراتيجياً مهماً في تعزيز هذا القطاع الحيوي والمهم، كونه محركاً رئيساً لمسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دبي».