انطلاق معرض «بازار مبدعة» بمشاركة 32 سيدة أعمال في العين

تحت رعاية كريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وضمن فعاليات الحملة التوعوية الرابعة لريادة الأعمال التي أطلقها مجلس سيدات أعمال أبوظبي، تحت شعار «مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي»، افتتحت فعاليات معرض بازار مبدعة بمشاركة 32 رائدة وسيدة أعمال ويستمر لمدة 5 أيام في مركز بوادي مول.

افتتحت فعاليات المعرض مريم محمد الرميثي، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وبحضور مبارك العامري، والدكتور أحمد آل سودين عضوي مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وشفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وخالد المرزوقي مدير فرع العين لصندوق خليفة وتطوير المشاريع، وعمر الدويلة مدير إدارة قصر العين وعدد من ممثلي دائرة شؤون البلديات في بلدية العين وموظفي مؤسسة التنمية الأسرية.

رعاية

وثمنت مريم الرميثي، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لهذا المعرض الخاص برائدات الأعمال، موضحة أن هذه الرعاية أكسبت المعرض الزخم الكبير من خلال الدعم المباشر والاهتمام عالي المستوى لدعم وتشجيع الفتيات والسيدات على دخول قطاع الأعمال من خلال المناشط والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية التي تفتح آفاقاً أمام المبدعات من السيدات صاحبات المشاريع الاستثمارية الصغيرة.

خدمات

وأكدت الرميثي في تصريح صحافي على هامش الفعالية، أن المعرض يهدف إلى الترويج لمنتجات وخدمات رائدات الأعمال المواطنات والمساعدة في تسويق منتجاتهن، والعمل على إبراز ودعم رائدات الأعمال المواطنات وخريجات الجامعات والمعاهد العليا وتقديم الدعم من خلال توفير الإمكانات المناسبة ووضع البرامج والمناشط التسويقية لمنتجاتهن الشخصية التي يتم العمل على إعدادها وإنتاجها في ورش عمل خاصة.

وأفادت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، بأن الحملة التوعوية الرابعة لرائدات الأعمال تعمل بالدرجة الأولى على إبراز ودعم سيدات الأعمال المواطنات وخريجات الجامعات والمعاهد العليا من خلال تنظيم مجموعة متميزة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة، التي تهدف إلى تزويد رائدات الأعمال المواطنات الراغبات في ممارسة الأعمال التجارية الحرة بالأدوات التي تمكنهن من تطوير أعمالهن وتوعيتهن بأهمية دورهن، من خلال تنمية ونشر القيم المتعلقة بروح المبادرة والابتكار وخدمة المجتمع لدى المواطنات لدخول قطاعات الأعمال والتجارة والتصنيع لتعزيز مساهمتهن في عملية التنمية المستدامة في الدولة.

وأشارت إلى أن الحملة التوعوية الرابعة التي أطلقها المجلس «مستقبل ريادة الأعمال في الاقتصاد الرقمي» قد ركزت على تشجيع ودفع قطاع الأعمال نحو الإبداع والابتكار والتجديد والتطوير المستمر تفاعلاً مع الحاضر واستثماراً للمستقبل المشرق.