الابتكار محُفِّز لتحقيق التقدم في إدارة الأعمال

عقد معهد المحاسبين القانونيين الهندي بدبي (ICAI) مؤخراً المؤتمر السنوي السادس والثلاثين له في مدينة دبي تحت عنوان «التطور من خلال الابتكار».

وتمحور المؤتمر حول الحاجة للتشجيع على الإبداع فيما نُقدمه من حلول لإدارة الأعمال.

وكان ضيف الشرف في المؤتمر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح.

وقال المحاسب القانوني نافين شارما، رئيس مجلس إدارة معهد المحاسبين القانونيين الهندي (فرع دبي): «لقد حقَّق المؤتمر السنوي السادس والثلاثون لمعهد المحاسبين القانونيين الهندي نجاحاً باهراً، حيث يُعد بمثابة إقرار بإمكانيات الابتكار كمحُفِّز لتحقيق تقدم أكبر.

وسيكون الابتكار أحد العناصر بالغة الأهمية إذا أردنا التقدم حقاً كمجتمع. وكان الإبداع وسيظل دائماً عنصراً أساسياً للنجاح في أي مجال. ونحن في معهد المحاسبين القانونيين الهندي فخورون للغاية بأن كان لدينا هذه الهيئة المُوقرة من المتحدثين وهذه العروض من الأداء في هذا العام، إنها كانت حقاً فعالية يصعب نسيانها».

حضور

وضم المؤتمر خبراء من خلفيات متعددة، حيث استعرضوا أهمية الابتكار في التطور والمُضي قُدُماً.

كما ضمت هيئة المتحدثين المُوقرة في المؤتمر رموزاً مثل مخرج الأفلام الوثائقية الهندي راجا شودهري، الحائز على جائزة الفيلم الوطني، والحائز على جائزة بادما شري، والدكتورأنيل كومار جوبتا نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الابتكار الوطنية، والناقد السينمائي الهندي المعروف راجيف ماساند، وجيفاردهان سينج أصغر عضو في المجلس التشريعي بولاية ماديا براديش، وإس رامادوري الحائز على جائزة بادما بوشان، المستشار السابق لرئيس وزراء الهند في المجلس الوطني لتنمية المهارات، والسيدة أرونيما سينها الحائزة على جائزة بادما شري، وهي أول امرأة مبتورة الساق تتسلق جبل إيفرست في العالم وغيرهم.

وقد عرضت الهيئة خبراتها الفردية لخلق نقاش جماعي سلَّط الضوء على موضوع المؤتمر. وبإجماع أعضاء الهيئة في دعمهم لبناء مستقبل مُستدام، ناقشت الهيئة السبل التي يمكن من خلالها تشجيع الابتكار والاستفادة منه.

نشاط

كما شهد المؤتمر أداءً موسيقياً باهراً لدويتو الغناء والتلحين الهنديين الموهوبين للغاية «آرمان مالك» و«آمال مالك»، اللذين أطربا الجمهور بعبقريتيهما الموسيقية. ومعهد المحاسبين القانونيين الهندي (ICAI) هو ثاني أكبر هيئة محاسبية في العالم، ويضم أكثر من 250 ألف عضو. ويُعد بمثابة الهيئة الأساسية للمحاسبة التي تمتد فروعها في جميع أنحاء العالم. وقد احتفل فرع دبي بمرور 35 عاماً من تميزه في الإمارات هذا العام.

كما أن معهد المحاسبين القانونيين الهندي بدبي فريق حائز على جوائز ويحتل الصدارة في مبادراته لتثقيف العامة بشأن المسائل الأكثر تعقيداً. ويعد المعهد رائداً في تسليح المواطنين بالمعرفة المطلوبة لفهم السياسات الاقتصادية والمالية المُتغيرة فهماً كاملاً.