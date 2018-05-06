«فاليو ووك»: نجاح دبي مثال نموذجي للمدن الأخرى

استعرض موقع «فاليو ووك» الشبكي الأميركي قصة النمو المدهش الذي استطاعت دبي تحقيقه في غضون خمسين عاماً فقط، لتتحول من قرية صيد صغيرة إلى مركز عقاري تجاري وسياحي عالمي.

جاء ذلك في سياق تقرير نشره الموقع أمس بعنوان «عرض باستخدام تقنية الفاصل الزمني لنمو دبي المدهش»، وسرد فيها قصة نمو دبي منذ البداية وحتى وقتنا هذا.

واستعار الموقع المتخصص في الشؤون الاقتصادية مقطع فيديو عن المراحل التاريخية لنمو دبي عبر نصف قرن، كانت شركة «نايت فرانك» العالمية الشهيرة المتخصصة في الدراسات والأبحاث العقارية قد أعدته أخيراً، وقام بعرضه في سياق التقرير باستخدام تقنية الفاصل الزمني «تايم لابس».

ثم انتقل التقرير إلى الحديث عن طموح دبي، فقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد لخص طموح دبي وأهلها في عبارة واحدة موجزة، وهي: «لن ترضى دبي مطلقاً بأي شيء سوى المركز الأول».

وأكد التقرير أن النمو الاقتصادي الذي تمكنت دبي من تحقيقه على مدى العقدين الأخيرين يكاد يكون منقطع النظير. وذكر التقرير أن دبي أدركت أن تنويع اقتصادها سيكون بمثابة ضرورة حيوية لنجاحها المستقبلي، وهو ما نجحت فعلياً في تطبيقه. وأشار التقرير إلى أن دبي طبقت إصلاحات في عام 2002 أتاحت للأجانب تملك العقارات، فانتعشت سوق العقارات في دبي بين عشية وضحاها.

وأكد التقرير أنه في ظل تطلع منطقة الشرق الأوسط إلى اقتصاد ما بعد مرحلة النفط، فإن نجاح دبي في تنويع اقتصادها يقدم مثالاً نموذجياً لباقي مدن المنطقة للاقتداء به.

واختتم موقع «فاليو ووك» تقريره بالحديث عن ولع دبي بالأرقام القياسية، وسرد بعض أبرز هذه الأرقام، مثل أعلى مبنى في العالم «برج خليفة»، أعلى فندق في العالم «جيفورا»، أكبر مركز للتسوق في العالم «دبي مول»، أكبر مدينة ملاهي مغلقة في العالم «آي إم جي عالم من المغامرات»، أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين «مطار دبي الدولي»، وأطول شبكة مترو مؤتمتة بالكامل في العالم «مترو دبي».