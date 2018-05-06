«غرفة الشارقة» تستضيف معرض الصناعات الأردنية 9 الجاري

تستضيف غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع مجلس الأعمال الأردني في دبي والمناطق الشمالية «معرض الصناعات الأردنية في الإمارات»، الأكبر من نوعه على مستوى الدولة، وذلك خلال الفترة 9-14 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

ويُقام المعرض الذي يتيح إمكانية البيع المباشر، وفرص بناء علاقات التعاون والشراكة والاستثمار المتبادل بين مجتمعي الأعمال في الدولة والمملكة الأردنية الهاشمية، بدعم ورعاية اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وغرفتي الشارقة وصناعة عمّان، والسفارة الأردنية لدى الدولة، وقنصلية المملكة في دبي.

ويضم المعرض نخبة متميزة من الشركات الأردنية، التي تمثل قطاعات اقتصادية مختلفة، وتعرض تشكيلة واسعة من الصناعات والمنتجات الأردنية الفاخرة، كالصناعات الحجرية والصخرية والبلاستيكية والغذائية والحرفية، والأدوات المنزلية والملابس والأحذية، إلى جانب عدد من الشركات العقارية.

تعاون

ومن المقرر أن يفتتح المعرض «ضيف الشرف»، معالي المهندس يعرب القضاة وزير التجارة والصناعة الأردني، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وجمعة عبد الله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية في الإمارات، وإحسان القطاونة رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأردني في دبي والإمارات الشمالية، ونادر حماد المستشار الاقتصادي للمملكة الأردنية الهاشمية في دولة الإمارات وسفارة المملكة في الدولة، وعدد من الشخصيات الرسمية وممثلي مجتمعي الأعمال من الجانبين الإماراتي والأردني.

تعزيز

وقال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن دعم واستضافة غرفة الشارقة لهذا الحدث الأول والأكبر من نوعه، يندرج في إطار الحرص على تعزيز مجالات التعاون بين الغرفة والمجلس، بما يُسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إمارة الشارقة والمملكة الأردنية الهاشمية.

واعتبر العويس، أن المعرض من شأنه أن يسهم في تعزيز فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين الشقيقين، ويفتح آفاق التعاون والشراكة بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بما ينعكس إيجاباً على مستوى التبادل التجاري بين الشارقة والأردن، ويحقق مزيداً من النمو والازدهار في العلاقات التاريخية القائمة بين الإمارة والمملكة، مؤكداً حرص الغرفة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الاقتصادي، إلى جانب تقديم الحوافز الجاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين، وأرقى الخدمات للشركات الأردنية العاملة في الإمارة.

من جانبه، قال إحسان القطاونة رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأردني في دبي والإمارات الشمالية، إن المعرض ينسجم مع أهداف وتطلعات المجلس بالترويج والتسويق للأردن اقتصادياً، وجذب الاستثمارات إليها، مشيراً إلى أن المجلس دأب منذ تأسيسه، بتوجيه ملكي سامٍ في عام 2000 ولغاية اليوم، بالعمل على دعم الاقتصاد الأردني بكافة السبل والوسائل الممكنة، من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات، وتنظيم الندوات، واستضافة المسؤولين الكبار للحديث عن الفرص الاستثمارية الواعدة في الأردن.