«جامعة مودول دبي» تناقش أخلاقيات السياحة

استضافت «جامعة مودول دبي» التابعة لشركة دبي للاستثمار، ورشة التدريب التنفيذية الأولى من نوعها حول «الأساليب المبتكرة لوجهة العلامة التجارية»، تحت مظلة منظمة السياحة العالمية، برنامج القيادة السياحية في الإمارات، والتي أطلقت لأول مرة في العام 2016.

شارك في ورشة العمل خبيران دوليان قدما مناهج عملية تدريجية، مع عروض توضيحية قصيرة ومناقشات وأنشطة جماعية اتخذت الطابع العملي. وعقدت ورشة التدريب التنفيذية، التي قدمتها جامعة مودول دبي، بمشاركة خبراء متخصصين ومسؤولين حكوميين من إدارة السياحة، المسؤولين عن تطوير وتنفيذ ورصد المجالات المتصلة بموضوع الورشة. واتبعت الورشة فلسفة منظمة السياحة العالمية في ما يتعلق بالقانون العالمي لأخلاقيات السياحة، كما غطت اتجاهات السياحة العالمية، وأنواع العلامات التجارية، والاقتصاد القائم على الخبرات والتجارب، مع طرح دليل عملي لاستراتيجيات الترويج للعلامات التجارية، والاستراتيجيات الترويجية في صعد مختلفة.

وقال زيد المالح، مدير عام جامعة مودول دبي: «إن تنظيمنا لهذه الورشة يعد إنجازاً بارزاً لجامعة مودول دبي، لأنها تعد فريدة من نوعها، وتنظمها منظمة السياحة العالمية. واكتسب المشاركون المعرفة حول اتجاهات السياحة، والإلمام بالمفاهيم الأساسية حول أنواع العلامات التجارية، والاستراتيجيات الترويجية والبحث عن طرق لتطوير علامات الوجهات. وأعتقد أن الورشة قدمت فرصة رائعة للعاملين في مجال السياحة والفنادق في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، وفي هذه المناسبة، نود أن نتقدم بالشكر إلى وزارة الاقتصاد في الإمارات ومنظمة السياحة العالمية على ثقتهم بجامعتنا لاستضافة هذا الحدث المرموق».