«سي إن إن»: دبي حاضنة الابتكار في مجال النقل

ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية العالمية أن دبي باتت حاضنة للابتكار في مجال النقل خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تمثل في عدد من المركبات ذاتية القيادة، سواء في البر أو الجو، التي أعلنت دبي عن تجريبها مؤخراً.

جاء ذلك في سياق تقرير مفصل نشرته «سي إن إن» أمس على موقعها الشبكي، وسلطت فيها الضوء على منظومة «موانئ دبي العالمية كارغوسبيد» لنقل البضائع بسرعة فائقة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الأسبوع الماضي، لتكون منظومة رائدة على مستوى العالم، ذلك أنها ستقوم، بنقل البضائع براً بسرعة فائقة تقارب سرعة الشحن بالطيران وبتكلفة أقرب إلى تكلفة النقل بالشاحنات.

واستعرض تقرير «سي إن إن» بالصور نظام موانئ دبي العالمية كارغوسبيد، وتناول مواصفاته الفنية.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يقوم النظام الجديد بنقل البضائع والبشر أيضاً بسرعة تتجاوز 600 ميل (1000 كيلومتر) في الساعة، بما يفوق سرعة قطارات السكك الحديدية بنسبة تتراوح بين 200 إلى 300% وبما يعادل 300 متر في الثانية الواحدة. وأضاف التقرير أن نظام النقل الجديد، الذي يجري تنفيذه بالشراكة بين موانئ دبي العالمية وشركة فيرجين هايبرلووب وان العالمية، يهدف إلى إحداث طفرة حقيقية في صناعة الشحن العالمية.