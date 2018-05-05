موانئ دبي العالمية تفتتح محطة سياحية في ليماسول

افتتح نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أمس محطة المسافرين السياحية الجديدة في «موانئ دبي العالمية - ليماسول» بحضور فاسيليكي أناستاسيادو وزيرة النقل والاتصالات والأشغال، ونيكوس نيكولايدس رئيس بلدية ليماسول وسلطان أحمد غانم السويدي سفير الدولة لدى جمهورية قبرص، و300 من الضيوف والمسؤولين في الحكومة القبرصية وموانئ دبي العالمية.

وستمكن المحطة الجديدة أكبر السفن السياحية في العالم من زيارة قبرص والرسو فيها لأول مرة وتوفر للركاب تسهيلات وخدمات نوعية عالمية المستوى وتتألف من سبعة مبانٍ ممتدة على مساحة 8 آلاف و205 أمتار مربعة تم تصميم المحطة لتسهيل خدمات الترانزيت للسفن السياحة العابرة وخدمة السفن المتوجهة إلى قبرص.. علاوة على ذلك سيتيح المرسى الشرقي الذي يمتد على طول 480 متراً وعمق 11 متراً استقبال أكبر سفن الرحلات البحرية في العالم.

دور

وتضم محطة موانئ دبي العالمية - ليماسول ثلاث مناطق رئيسية متعددة الأغراض تشمل إلى جانب محطة الركاب الجديدة منطقة مخصصة للخدمات اللوجستية للنفط والغاز وأخرى للتجارة المحلية والترانزيت ما يعزز من دور المحطة في تقديم خدمات إضافية تدعم نمو الاقتصاد القبرصي.

وتمتد مساحة المنطقة اللوجستية للنفط والغاز على مساحة 100 ألف متر مربع وتضم مرسى بطول 430 متراً وقد تم منحها التراخيص اللازمة إضافة إلى تقييم تأثيرها على البيئة وتبلغ نسبة الإشغال فيها 30% وتم استخدامها لدعم حملة الحفر التي قامت بها مؤخراً.

خبرة طويلة

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إن الحكومة القبرصية سعيدة للغاية بالشراكة مع شركة عالمية تتمتع بخبرة طويلة وعريقة ستوظفها في ضمان تحقيق النمو والنجاح لميناء ليماسول لعقود قادمة، مشيرا إلى أن ميناء ليماسول يعد من أكبر المشاريع التجارية في قبرص حتى تاريخه ويشكل نموذجاً لجمهورية قبرص وجهودها المستمرة لبناء مستقبل مزدهر وتعزيز مكانتها كمركز حديث للاستثمار والتجارة والخدمات.

تجربة تنموية

من جانبه أثنى سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية على اهتمام الرئيس القبرصي بهذا المرفق الجديد وثقته بخبرات موانئ دبي العالمية التي توظفها في حفز النمو الاقتصادي لقبرص واستقطاب المزيد من السواح والأعمال في إطار دور المجموعة في تصدير معارفها العالمية وتمكين شركائها العالميين من الاستفادة من خبراتها ومن التجربة التنموية الناجحة للإمارات عموما ودبي على وجه الخصوص وذلك عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتعد ليماسول إحدى أكبر الوجهات الرئيسية لقطاع الرحلات السياحية على البحر المتوسط وتتمتع بإمكانية أن تصبح أول ميناء رسو للسفن السياحية بعد خروجها من قناة السويس كما تتيح المحطة سرعة النقل إلى المطارات الدولية في كل من لارنكا وبافوس.

شراكة

قال سلطان أحمد بن سليم «إن دبي وقبرص تتشاركان الرؤية التي ساهمت في إنشاء محطة الركاب الجديدة في ليماسول».. مضيفاً «اليوم هو الاحتفال بالعمل الجماعي والتعاون في خلق بوابة جديدة للسياح القادمين إلى قبرص.. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من شراكة استراتيجية مع الحكومة ومدينة ليماسول لتحقيق هذه الثروة الوطنية والتي من جانبها ستساعد في تطوير قطاع السياحة المتنامي بشكل أكبر».