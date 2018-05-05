«كوفاس» تعين حسن بينور رئيساً تنفيذياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت مؤسسة «كوفاس»، المتخصصة في مجالات حلول إدارة الائتمان التجاري وخدمات معلومات المخاطر، عن تعيين خبير التأمين والاستثمار حسن بينور في منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز مكانة المؤسسة في هذه المنطقة المتنامية.

يحمل حسن بينور البالغ من العمر 39 عاماً شهادة البكالوريوس في هندسة علوم الكمبيوتر من الجامعة الوطنية لعلوم الكمبيوتر للصناعة والأعمال (ENSIIE) في ايفري بفرنسا، حيث تخصص في تصميم أنظمة المعلومات للقطاع المالي.

وانضم حسن بينور إلى مؤسسة كوفاس بخبرة كبيرة في ابتكار الحلول المالية، حيث عمل مع مجموعة أكسا منذ عام 2005، وخلال منصبه الأخير، الذي شغله قبل التحاقه بكوفاس، كرئيس تنفيذي لشركة «أكسا الهلال الأخضر للتأمين»، استطاع تطوير محفظة لحماية الحياة. وقال حسن بينور، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كوفاس: «إن الانضمام إلى كوفاس في وقت تملك فيه المؤسسة العالمية خططاً طموحة للمنطقة أمر في غاية الأهمية. ومع الشراكات المختلفة التي بنتها الشركة بالفعل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن فرص النمو والتطوير كبيرة ويشرفني أن أكون جزءاً منها».