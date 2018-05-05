مجموعة الصيرفة والتحويل المالي تدعم جهود مكافحة الجرائم المالية

شاركت «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، التي تضم عدداً من الشركات العاملة في مجال الصيرفة والتحويلات المالية، في فعاليات الملتقى السنوي الثالث للصيرفة الذي نظمته شرطة دبي 25 أبريل الماضي في نادي ضباط شرطة دبي. وتعمل هذه المبادرة التي أطلقتها شرطة دبي على تدريب موظفي البنوك ودور الصيرفة على تجنب الوقوع ضحيةً لعمليات الغش والخداع. وبفضل جلسات ومحاضرات التوعية وغيرها من المبادرات الأمنية التي تطلقها شرطة دبي، شهد العام الماضي انخفاضاً بنسبة 90% في الجرائم التي تستهدف البنوك ودور الصيرفة قياساً بعام 2016.

دعم

وقال راجيف رابينكوليا، أمين «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»: «لطالما شددنا في «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» على أهمية التعاون بين السلطات وموظفي دور الصيرفة من أجل إيجاد بيئة تتمتع بمستوى أعلى من الأمن. وتساعد شراكتنا مع شرطة دبي في تدريب موظفي أكثر من 75 دار صيرفة لتجنب الوقوع ضحيةً للخداع أو التزوير».