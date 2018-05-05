دعم الشركات المبتكرة

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

يهدف البرنامج الوطني لدعم الشركات الحديثة الناشئة والمبتكرة، الذي أطلقته أخيراً وزارة الاقتصاد لدعم الشركات المبتكرة في الدولة، وتم إنجاز البرنامج وفق الخطة الزمنية المقررة في «تحدي الـ 100 يوم» ضمن أعمال الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية.

5 أهداف

1 ترسيخ ثقافة الابتكار

2 تعزيز مكانة الدولة مركزاً للأنشطة المبتكرة واستقطاب الشركات الرائدة في الابتكار

3 دعم الشركات الوطنية في تسويق ابتكاراتها وتصديرها للخارج

4 تشجيع الشركات الناشئة على الاستثمار في البحوث والتطوير

5 دعم الأفراد المبتكرين والمخترعين لتحويل ابتكاراته إلى مشاريع ريادية ذات قيمة اقتصادية

8 حوافز

1. التمويل المباشر أو بالتعاون مع المصارف والمؤسسات المالية

2. التدريب وتوفير فضاءات للبحث والابتكار

3. الدعم المالي لبراءات الاختراع

4. منصات للتواصل مع المستثمرين والممولين

5. تخصيص مساحات في المعارض

6. إتاحة معلومات عن الأسواق

7. تخصيص 10% من التعاقدات لصالح الشركات

8. تمويل البحث والتطوير

50

شهادات العضوية التي سيمنحها البرنامج خلال المرحلة الأولى للشركات المستوفية للمعايير

16

المؤشرات الفرعية المرتبطة بمحاور البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة

3

الفئات التي يستهدفها البرنامج وتشمل الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة المملوكة من قبل المواطنين بالإضافة إلى الشركات الناشئة والحديثة والمبتكرة إلى جانب الأفراد المبتكرين

3 شروط

تتضمن شروط العضوية للمتقدمين على البرنامج ما يلي: عمل مقدم الطلب على براءة اختراع معينة وتم تقديم طلب لتسجيلها، بالإضافة إلى إمكانية إجراء البحوث الجامعية إلى جانب وجود نموذج مبتكر

المصدر: وزارة الاقتصاد