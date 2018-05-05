جمارك دبي تطوّر استراتيجية لدعم التجارة الإلكترونية بالتعاون مع الشركاء

نظمت جمارك دبي الاجتماع الأول للفريق الرئيسي التوجيهي لمشروع تطوير التجارة الإلكترونية بالتعاون مع شركاء الدائرة في هذا المجال، حيث ضم الفريق من جمارك دبي: إدارة التعريفة الجمركية والمنشأ وإدارة المشاريع بالإضافة إلى الشركاء من موانئ دبي العالمية، وسلطة المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، وسلطة المنطقة الحرة بالمطار «دافزا»، ودبي الجنوب، وبوابة دبي التجارية.

وترأس الاجتماع أحمد الخروصي مدير أول إدارة التعريفة الجمركية والمنشأ رئيس فريق التجارة الالكترونية، حيث أكد على أن هذا الاجتماع الافتتاحي للفريق الرئيسي التوجيهي لمشروع التجارة الإلكترونية يهدف إلى دعم الخطط الاستراتيجية التي نطبقها على صعيد تحفيز النمو الاقتصادي ومواكبة التطور المستمر في مجال التجارة الإلكترونية عالمياً ومحلياً، وقد تم الاتفاق على ضرورة تطوير أنظمة العمل فيما بين الشركاء وتطوير الأنظمة الإلكترونية وقواعد العمل المنظِمة لهذا النوع من التجارة، كما تمت مناقشة احتياجات المشروع وتبادل الأفكار البناءة التطويرية، والتي من شأنها تعزيز دور دبي كمنصة عالمية للتجارة الإلكترونية في بيئة جاذبة ومنافسة من خلال عملية تسريع وصول البضائع، والتخليص الجمركي».

جهود

وأوضح: «أن إدارة المشروع تتم من خلال فريق فني متخصص من إدارة المشاريع بجمارك دبي، وقد تم خلال الاجتماع الأول للفريق تحديد الأجندة القادمة لعملية التطوير من خلال وضع خارطة طريق للمشروع، وتطوير استراتيجية خاصة بالتجارة الإلكترونية بمشاركة جميع الشركاء من شأنها تقديم نموذج في الإبداع والابتكار بجهود التطوير، حيث سيستمر العمل على جذب الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية من خلال التطبيق التجريبي لمشروع التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي».

خدمات

وتحرص جمارك دبي على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية لدعم تقدم التجارة الإلكترونية التي تشهد تطوراً مستمراً وتستقطب باستمرار أعداداً متزايدة من التجار والمستهلكين، وقد أصبحت التجارة الإلكترونية من المكونات الرئيسية للتجارة محلياً وإقليمياً وعالمياً.