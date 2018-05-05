«سي إن إن»: دبي الأعلى عالمياً في خدمة التوصيل إلى المنازل

ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية أن دبي تتصدر مدن العالم في استعمال خدمة توصيل الطعام إلى المنازل. جاء ذلك في سياق تقرير مفصل نشرته «سي إن إن» مؤخراً عبر موقعها الشبكي، تناولت فيه انتشار خدمة توصيل الطعام إلى المنازل في دبي.

وأوضح التقرير أن هذه الخدمة تمثل في دبي نمطاً للحياة، بينما تمثل في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من أسواق الدولة المتقدمة نوعاً من الترف والرفاهية. وأضاف التقرير أن تحميل تطبيقات طلب خدمة التوصيل على الهواتف الذكية يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في العالم أجمع، إلا أن دبي تستأثر بالارتفاع الأكبر على الإطلاق. وأشار التقرير أن طلبات توصيل الطعام إلى المنازل ترتفع بشدة خلال عطلات نهاية الأسبوع في كافة مدن العالم، إلا أنها مرتفعة في دبي على مدار الأسبوع، ذلك أن سكان دبي يعتمدون عليها بصفة يومية.

وأشار التقرير إلى أن دبي باتت تستخدم الطائرات من دون طيار في توصيل الطعام إلى العملاء أثناء استجمامهم على بعض شواطئها.