«دبي-الكويت» تاسع أكثر المسارات الجوية ازدحاماً

حل مسار دبي –الكويت في المركز السادس في قائمة أكثر 20 مساراً ازدحاماً في العالم نشرتها شركة «او آي جي» البريطانية، استناداً إلى عدد الرحلات بين شهري مارس 2017 وفبراير 2018، حيث بلغ عدد الرحلات 15.332 رحلة نقلت خلالها 2.7 مليون مسافر.

وحل مسار دبي - لندن هيثرو في المركز 14، حيث بلغ عدد الرحلات 14.390 رحلة نقلت خلالها 1.887.170 مسافراً، استخدمت فيه حصريا طائرة إيرباص إيه 318.

وتصدر مسار كوالالمبور –سنغافورة القائمة بـ 30.537 رحلة نقلت خلالها 4.004.448 مسافراً. وفي المركز الثاني جاء مسار هونغ كونغ- تايبه بـ 28.887 رحلة نقلت خلالها 6.453.935 مسافراً. وجاء مسار جاكرتا- سنغافورة في المركز الثالث بـ 27.304 رحلة، ومسار هونغ كونغ-شنغهاي بودونغ في المركز الرابع ب 21.888 رحلة، وفي المركز الخامس جاء مسار جاكرتا-كوالالمبور ب 19.849 رحلة.