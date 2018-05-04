بول غريفيث: نمو استثنائي لقطاع الطيران في دبي

قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن نمو قطاع الطيران في دبي يعتبر استثنائياً، مشيراً إلى أن ثمة حاجة إلى استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية لمواصلة وتعزيز النمو.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، في حديث لشبكة «سي إن بي سي»: «كان نمو حركة السفر الجوي خلال السنوات العشر الماضية كبيراً، ولمواصلة هذا النمو يجب ضخ المزيد من الاستثمارات في تطوير البنية التحتية».

وفيما يخص النمو قال غريفيث: «إننا ننمو بسرعة أكبر من المطارين الآخرين في العالم، اللذين يعدان أكبر منا بقليل من حيث عدد الركاب، أتلانتا، وبكين، ونحن نلحق بهما بسرعة كبيرة جداً، حيث من المتوقع أن يصل عدد الركاب الذين يمرون عبر المطارين إلى 90 مليوناً مع نهاية العام الجاري». وأضاف أن مطار دبي الدولي يقوم بتنفيذ خطة توسع باستثمارات تصل إلى 7.8 مليارات دولار كجزء من خطة توسع 2020 لتوسيع وتجديد مبانيها لزيادة السعة.