تخطيط المدن وتنظيمها محور نقاش «فيابسي دبي»

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إضافة إنجاز جديد لسجلها الحافل بالإنجازات، بعد أن سجلت نجاحا متميزا لأعمال الدورة التاسعة والستين للاتحاد الدولي للعقارات «فيابسي دبي 2018».

واستحقت دبي بجدارة وصف «أرض السعادة»، وتمكنت أراضي دبي من إبراز مقومات السعادة التي تمتاز بها الإمارة أمام ما يزيد على 1500 مشارك يمثلون أكثر من 70 دولة، بما يتناغم تمامًا مع الشعار الذي رفعه مؤتمر فيابسي «المدن السعيدة».

وبالتماشي مع ذلك، أبرزت جلسة رئيسية الهدف الأسمى الذي يتطلع إليه القائمون على تخطيط المدن وتنظيمها، في إطار بحثهم الدائم عن تحقيق السعادة للقاطنين فيها، بما في ذلك المرافق المتطورة والخدمات الشاملة والمساحات الخضراء وخيارات المناطق الترفيهية.

وتناول المشاركون أيضًا دور التطبيقات العصرية التي يجب على المدن توظيفها والاستفادة منها في عصر «المدن الذكية»، ودورها المهم في تحقيق السعادة. وأجمع الخبراء والمتخصصون على حقيقة أن دبي تعد نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال المدن الذكية، لامتلاكها كافة المقومات والعوامل التي تساعدها على نشر السعادة بين كافة شرائح المجتمع.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام أراضي دبي: «ليس غريبًا على دبي أن تسجل هذا النجاح الكبير الذي يعزى في المقام الأول إلى رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى الدعم الذي حظينا به من المؤسسات الحكومية الشقيقة، ومجموعة كبيرة من الرعاة والشركاء. إن هذا الإنجاز الجديد يضاف إلى رصيد تميّزنا في المحافل الدولية، بعد تضافر جهودنا للعمل كفريق واحد للارتقاء بمكانة دبي وترسيخ سمعتها في العالم لتتبوأ قائمة وجهات تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات».

إسعاد الضيوف

كانت السعادة عنوانًا لمختلف الأنشطة التي قامت الدائرة بتنظيمها في أماكن رئيسية في دبي خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 02 مايو، حيث أقيم حفل العشاء الترحيبي في «أساطير السعادة» في أتلانتس، كما تم تنظيم حفل توزيع الجوائز العقارية لمؤتمر «فيابسي» في أبراج السعادة «أبراج الإمارات»، واختتم المؤتمر أعماله في «سفينة السعادة» في «فندق جميرا بيتش ».

وخلال الحفل الختامي، ألقى المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري - الذراع التنظيمية لأراضي دبي الكلمة الافتتاحية، وجاء فيها: «نحتفل اليوم بنجاح الدورة التاسعة والستين للاتحاد الدولي للعقارات «فيابسي 2018»، حيث رأينا السعادة في عيون الجميع، حيث إن أكثر من 200 جنسية يعيشون سعداء، ويساهمون بنمو دولتنا، ونتقدم بالشكر لقيادتنا الرشيدة لحرصها على إسعاد المجتمع».

وقال عصام حسن صالح، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في عقارات جميرا للجولف: «نشكر أراضي دبي على جهودها الحثيثة لتنظيم واستضافة «فيابسي دبي 2018»، ويشرفنا العمل معها لتطوير القطاع العقاري، استجابة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة لنشر السعادة، وجعل دبي مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات من كافة دول العالم».

وفي ختام أعمال المؤتمر سلمت أراضي دبي العلم الرسمي للاتحاد الدولي للعقارات «فيابسي» إلى روسيا الدولة المستضيفة لمؤتمر «فيابسي 2019»، واستلم العلم القنصل الروسي غوشا بواشيدزه.

وأشاد أسن ماكيدونوف الرئيس العالمي الجديد لمؤتمر «فيابسي 2018-2019» بدور أراضي دبي في إنجاح الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنه من خلال تضافر جهود الجميع، يمكن تحقيق الأفضل، وإنجاح الدورات المقبلة من الاتحاد الدولي للعقارات، وتسلم المشعل بعد ذلك من رئيس فيابسي 2017-2018 فاروق محمود.

4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4 مليارات درهم، وكانت أبرزها رهوناً بقيمة 2.24 مليار درهم من خلال 319 إجراء.

وتم تسجيل 893 مبايعة بقيمة 1.85 مليار درهم، منها 103 مبايعات للأراضي بقيمة 753 مليون درهم و 790 مبايعة للشقق والفلل بقيمة مليار و 100 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 217 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية ومبايعة بقيمة 56 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا ومبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 145 مبايعة بقيمة 164 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 84 مبايعة بقيمة 164مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.24 مليار درهم منها 130 رهن أراضٍ بقيمة 2 مليار درهم و 189 رهن فلل وشقق بقيمة 244 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 339 مليون درهم ورهن في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 206 ملايين درهم.

ومن ناحية أخرى، حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس الخميس مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 221 مبايعة بقيمة 652 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 422 مليون درهم و193 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 230 مليون درهم.