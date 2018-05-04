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«نخيل» تدعو المقاولين لتشييد مجمع ترفيهي في ند الشبا

المصدر:
  • دبي - مشرق علي حيدر
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دعت شركة نخيل العقارية شركات المقاولات المتخصصة لتشييد جانب من مشروع ند الشبا الذي دخلت أجزاء أخرى منه عمليات البناء والتشييد.

وقالت الشركة إن نطاق العمل في المناقصة الجديدة يضم تشييد مجمع من 3 طبقات، إحداها تحت الأرض مخصصة جميعها للألعاب الرياضية وحوض سباحة ومطعم وقاعة مناسبات تخدم سكان المشروع الذي تبلغ مساحته 2.5 مليون قدم مربعة، وسيضم مساحات خضراء وحدائق واسعة، ويتكون من 1572 فيلا مؤلفة من 3 إلى 5 غرف نوم متاحة للتأجير، بينها مجمع منفصل مصمم على غرار المنتجعات يضم تقريباً 100 فيلا راقية، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية في المجمع 2858 متراً مربعاً.

 

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