الإمارات الأولى عربياً بمؤشر هواوي العالمي للاتصالات

احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ23 عالمياً في مؤشر الاتصالات العالمي 2018 الذي تصدره هواوي سنوياً لقياس مدى التحول الرقمي وتطور بنية الاتصالات في 80 دولة حول العالم، من خلال التركيز على تقييم أهم 5 جوانب تقنية تتمثل في: شبكات الاتصالات ذات النطاق العريض، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، و«إنترنت الأشياء»، في حين أشار خبراء في هواوي إلى أن الإمارات أصبحت قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح من دول الاتصالات الرائدة في العالم.

كما استضافت شركة «هواوي» و«مجلس سامينا للاتصالات» الدورة السنوية الخامسة من قمة قادة قطاع الاتصالات 2018 التي انعقدت في دبي أمس بعنوان «بناء الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط». وقال تشارلز يانغ، رئيس «هواوي» الشرق الأوسط: «تتحول تقنية المعلومات والاتصالات يوماً بعد يوم إلى تقنيات مستخدمة لأغراض عامة تعنى بتحسين مستوى حياة الأفراد ودفع عجلة أعمال الشركات. وبات اليوم من الضروري جداً أن تركز الدول على وضع إطار العمل التنظيمي المناسب لتسهيل عملية تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وقد حققت المنطقة حتى اليوم تطوراً ملحوظاً يؤهلها للانتقال للمرحلة المقبلة للاستفادة من كافة المزايا التي تتيحها تقنيات الجيل الخامس.

من جانبه أكد جواد عباسي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في رابطة GSMA لمشغلي الاتصالات، أن الإمارات لديها استراتيجيات طموحة وكبيرة لاستخدام تقنيات الجيل الخامس في الاتصالات المتحركة عبر ضخ استثمارات كبيرة في المجال والتي سيكون لها مردود اقتصادي كبير على الدولة خلال الفترة المقبلة وبالتزامن مع التحول الرقمي الذي تشهده وصولاً لتحقيق الاقتصاد المعرفي.

وأطلقت «هواوي» مع عدد من شركائها «برنامج النظام الإيكولوجي الشامل للجيل الخامس في الشرق الأوسط» الذي يهدف إلى تحفيز المزيد من أطر التعاون بين الجهات المعنية والشراكات العاملة في مجال تقنيات الجيل الخامس في المنطقة، لبناء نظام إيكولوجي شامل يسهل إطلاق العمليات التجارية المتكاملة لتقنيات الجيل الخامس. ومن المتوقع أنه بحلول 2025 سترتبط جميع الأشياء مع بعضها بعضاً وتصبح أكثر اتصالاً واستجابة لتنقلنا جميعاً إلى عالم ذكي ومتكامل.

الإمارات تقود الجهود العربية للاتفاق على الجيل الخامس

قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن الإمارات بصفتها رئيس الفريق العربي الدائم للطيف الترددي ستقود الجهود العربية للاتفاق على نطاقات الطيف الترددي المنسقة لشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020، المعروفة بـ«الجيل الخامس»، ممثلة في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وذلك خلال «المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية» المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ بمصر في الفترة من 21 أكتوبر حتى 22 نوفمبر 2019.

وأضاف المنصوري في تصريحات على هامش مؤتمر «قادة قطاع الاتصالات 2018»، أمس، أن التحدي الأكبر المتعلق بشبكة الجيل الخامس للاتصالات المزمع تطبيقها في الدولة قبل عام 2020 يتمثل في التنسيق تجاه استخدام هذه الترددات، مضيفاً أن «الإمارات ستكون سباقة في توفير نطاقات إضافية من الطيف الترددي لرفع جاهزية قطاع الاتصالات استعداداً للجيل الخامس، فيما باشرت فعلياً بإخلاء بعض الترددات المشغولة».

من جانبه قال المهندس خالد العوضي، مدير خدمات الفضاء والبث الإذاعي بالهيئة رئيس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019: «المؤتمر سيناقش 16 بنداً تتعلق بتقنيات وترددات الجيل الخامس أهمها بند 1.13 المتعلق بتوفير الترددات»، مشيراً إلى وجود عدة ترددات وجارٍ التشاور العربي بشأنها حالياً. وأوضح أن «الجيل الخامس» سيمثل نقلة نوعية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المتنامي في الإمارات، فيما تشهد الدولة نقاشات ومشاورات دائمة بين الهيئة ومشغلي الاتصالات والعديد من الشركات التقنية ومصنعي الأجهزة العالميين، وذلك لتبادل المعارف والمعلومات المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس. وأكد العوضي أن شركات الاتصالات المرخص لها في الإمارات تسابق الخطى عبر ضخ استثمارات جديدة لتوفير بنية تحتية استعداداً لإدخال هذه الشبكات قبل 2020.

مركز

أعلنت «هواوي» خلال القمة إطلاق مركز «استضافة إنترنت الأشياء» متعدد المستخدمين الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الذي يهدف إلى تسهيل عملية تأسيس النظام الإيكولوجي الشامل لتقنيات «إنترنت الأشياء»، وتسريع عمليات تطويرها في المنطقة. وقد نجح الشريكان «هويزهونغ» و«حياة» في الحصول على أول شهادة اعتماد لتمكين تقنية «إنترنت الأشياء» ذات النطاق المحدود في مركز «استضافة إنترنت الأشياء» في الشرق الأوسط.