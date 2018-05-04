جنوب إفريقيا تؤكد مشاركتها في إكسبو 2020

تسلّم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، من بول ماشاتيلي، الأمين العام لخزينة الحزب الوطني الإفريقي ومبعوث الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا، خطاب الرئيس رامافوسا والموجّه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضمّن تأكيد دولة جنوب إفريقيا بالمشاركة في معرض إكسبو دبي 2020. جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور أنور قرقاش أمس بوزارة الخارجية والتعاون الدولي مبعوث الرئيس الجنوب إفريقي، وذلك بحضور محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب إفريقيا.

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وآخر مستجدات القضايا الدولية والإقليمية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومن جهة أخرى زيّن إكسبو 2020 دبي ساحة المدخل الرئيسي للمكاتب الواقعة في دبي الجنوب بصور المتطوعين، في بادرة هدفها تقديم العرفان للمتطوعين المنتسبين لبرنامج إكسبو 2020 للمتطوعين، الذين يقدمون أجمل وأسمى معاني العمل الإنساني، ويعملون على ما فيه مصلحة الوطن ومشروعه الكبير، إكسبو 2020 دبي.

ويعمل فريق المتطوعين على استقطاب أكثر من 30 ألف متطوّع، ولكل الراغبين في التطوع عليهم التسجيل عبر الرابط www.expo2020dubai.com/‏‏‏volunteers ليشاركوا في رحلة إكسبو 2020 دبي، واستضافة ملايين الزوار من جميع أصقاع الأرض لتواصل العقول وصنع مستقبل أفضل للجميع.