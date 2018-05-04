دبي مركز عالمي في إعادة تصدير الشاي

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عززت دبي من مكانتها كأحد أكبر مراكز تجارة الشاي العالمية مدفوعة بموقعها الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة، وبنيتها التحتية المتطورة، ومنظومتها التشريعية الحديثة وتبنيها لأفضل النظم التقنية حيث تلعب دوراً كبيراً مع مرور 86% من صادرات وواردات الشاي عبر ميناء جبل علي.
50 مليار كيس شاي تمر عبر ميناء جبل علي سنوياً
53 مليون كيلوغرام حجم تجارة الشاي في «مركز السلع» العام الماضي
158 ألف طن متري تمت مناولتها عبر ميناء جبل علي في 2017
5% نمواً في تجارة الشاي في «مركز دبي السلع» بالربع الأول 2018
257 مليون درهم حجم الاستهلاك المحلي في الإمارات
2.7 مليار درهم قيمة تجارة الشاي عبر دبي العام الماضي
750 ألف كيلوغرام من الشاي عبر الدولة سنوياً
100 ماركة من الشاي في «مركز السلع»