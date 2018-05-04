عقارات جميرا للجولف تطلق برجاً في «الأندلس»

أعلنت عقارات جميرا للجولف إطلاق برج «الأندلس D» وهو برج إضافي في مشروع الأندلس يضم 122 شقة سكنية مستوحاة من الطراز الأندلسي، بأسعار معقولة تلبي تطلعات الملاك والمستثمرين.

ومن المتوقع تسليم البرج السكني الجديد، وهو رابع الأبراج السكنية التي تم إطلاقها، في الربع الثاني من العام 2020، بينما تم بيع جميع الوحدات في البرجين الأول والثاني، والمخطط تسليمها وفق الموعد المحدد بنهاية 2018.

وسيتم إطلاق مبيعات الشقق غداً.

ويعتبر البرج أحدث اضافة إلى مشروع الأندلس الذي يضم 715 شقة سكنية ، و95 وحدة تاونهاوس وكلوب هاوس.