دبي الذكية تتوج الفائزين بالتحدي العالمي للبلوك تشين

اختتمت دبي الذكية الدورة الثانية من «التحدي العالمي للبلوك تشين» الذي أطلقته بالتعاون مع يونيون - حاضنة الابتكار العالمية؛ وذلك تعزيزاً لمساعيها لتحقيق استراتيجية دبي للبلوك تشين، الرامية إلى تأهيل إمارة دبي لتكون أول حكومة في العالم تطبق جميع تعاملاتها بتطبيقات البلوك تشين بحلول عام 2020.

وشهد ختام التحدي إعلان أسماء الفائزين الثلاثة الأوائل بالتحدي، وهم: شركة «إيد تك» من إيرلندا في المركز الأول، وشركة «سمارت كراود» من دولة الإمارات في المركز الثاني، وفي المركز الثالث شركة «كودكس» من الولايات المتحدة، حيث تأهلوا للمرحلة النهائية ضمن 17 شركة مشاركة، حيث حصل الفائزون على جائزة مالية بلغت قيمتها الإجمالية 45 ألف دولار، بعد أن قدموا عروضاً تفصيلية للحلول التي قاموا بابتكارها بمجال البلوك تشين، التي تدعم خطط دبي بهذا الإطار. كما ستتاح الفرصة للفائزين للتواصل مع أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية لبحث إمكانية تطوير أفكارهم في دبي.

وشهدت الدورة الثانية للتحدي إقبالاً ملحوظاً ومشاركة واسعة، حيث تم اختيار 20 مشاركاً لمرحلة النهائيات من 17 دولة حول العالم، وذلك من أصل 200 طلب للمشاركة من قبل 85 شركة من 44 دولة، تلقتها دبي الذكية للمشاركة والمنافسة في تحديها المبتكر الهادف إلى إيجاد الحلول الأكثر ملاءمة لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للبلوك تشين وتعزيز أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص ضمن ذات السياق.

وقالت د. عائشة بن بطي بن بشر، المدير العام لدبي الذكية: «يشكل تحدي البلوك تشين منصة مهمة لتسخير مهارات رواد الأعمال في القطاع الخاص للمساهمة بتحقيق طموحات دبي، لتكون رائدة بمجال تكنولوجيا البلوك تشين. واليوم نهنئ الفائزين الثلاثة الذين وصلوا لنهائيات التحدي ضمن 17 شركة مشاركة من 14 دولة، الأمر الذي يعكس الجاذبية العالمية الحقيقية التي ولّدتها هذه المنافسة منذ انطلاقها العام الماضي».

ومن جانبه قال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: «نحن فخورون بالفائزين الثلاثة في تحدي البلوك تشين العالمي لهذا العام، وأود أن أتوجه بالشكر لجميع المشاركين البالغ عددهم 200 مشارك من جميع أنحاء العالم. ولا شك أن تحدي دبي للبلوك تشين يعد خطوة مهمة لنمو وتطور بيئة البلوك تشين في الإمارة، حيث سيتم تقديم الشركات الناشئة الفائزة بالتحدي للشركاء الحكوميين المعنيين لمساعدتهم على بدء تطبيق مشاريعهم، ما يدعم جعل دبي معياراً عالمياً لاعتماد وتطبيق تكنولوجيا البلوك تشين».

وقدم المشاركون الـ17 ضمن مرحلة النهائيات مشروعات مبتكرة من 17 قطاعاً مختلفاً، بما فيها العقارات وإدارة الأصول والمدفوعات والطاقة، إلى جانب التعليم والرعاية الصحية وإدارة سلسلة التوريد، وتم عرض المشروعات النهائية ضمن فعاليات «قمة مستقبل البلوك تشين» التي أقيمت في المركز التجاري بدبي.

مايكل أوين

ألقى مايكل أوين، نجم منتخب كرة القدم الإنجليزي ونادي ليفربول، كلمة في جلسة عُقدت في اليوم الثاني من الدورة الأولى لـ «قمة مستقبل بلوك تشين». وكان أوين قد أبرم شراكة مع مركز التداول بالعملات المشفرة بهدف صك عملة مشفّرة تحمل اسم «أوين كوين»، حيث تناول في كلمته أمام جمع غفير من الحضور في الجلسة مسألة «تعزيز الوعي باقتصاد العملات الإلكترونية».

المبتكرون الإماراتيون

وتماشياً مع طموح دبي بأن تصبح عاصمة عالمية لتقنية بلوك تشين، اختار العديد من الجهات الحكومية «قمة مستقبل البلوك تشين» لعرض التقدم الذي أحرزته في تبني هذه التقنية الجديدة، ومنح الزوار فكرة سريعة عن مدى التغيير الذي ستحدثه تقنية بلوك تشين في حياتنا خلال العقد القادم. واستعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي و«اقتصادية دبي» ودائرة الأراضي والأملاك وهيئة الصحة بدبي، كيف يمكن لتقنية بلوك تشين أن تغير من سجلات الرعاية الصحية والأعمال التجارية والمعاملات العقارية وغيرها من القطاعات.

ويضم المعرض التجريبي الذي يعد الأول من نوعه عدداً من العروض والبرامج التجريبية والتقنيات التي تدمج مفهوم الألعاب في تقنية بلوك تشين من أكثر من 100 مشارك، ويهدف المعرض إلى تبسيط مفهوم تقنية بلوك تشين وإزالة الغموض عنه وإتاحة فرص تقدر بمليارات الدولارات للعاملين في هذه التقنية المتطورة. ومن المتوقع أن ينمو حجم قطاع بلوك تشين إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2024. وضم المعرض، الذي تم حجزه بالكامل، الشركات العاملة في قطاع بلوك تشين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل «أرابيان تشين» و«إيفوتيك» و«بلوك جيميناي»، التي أظهرت التطورات التي حققها القطاع الخاص بالدولة في ما يتعلق بابتكارات بلوك تشين.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة Evoteq، على هامش القمة: «نحن ملتزمون في Evoteq بتحسين تجربة المستخدم الواقعية والرقمية من خلال تحقيق التحول الرقمي الكامل. ويسرنا المشاركة في قمة مستقبل البلوك تشين، والاستفادة من هذه المنصة الفريدة لعرض قدراتنا في هذه التقنية، بالإضافة إلى المشاركة في النقاشات مع قادة القطاع واستكشاف فرص التعاون المحتملة». ومن المقرر أن تُعقد الدورة المقبلة لـ«قمة مستقبل البلوك تشين» يومي 3ـ4 أبريل 2019.

مايكروسوفت تعرض حلولاً رائدة

شاركت مايكروسوفت كشريك رئيسي في قمة المستقبل للبلوك تشين، حيث شارك نجيب أوزيوجال، مدير مجموعة أعمال الحلول السحابية لدى مايكروسوفت الخليج، في جلسة حول مسار الطاقة سلّط من خلالها الضوء على «قدرة البلوك تشين على تحويل صناعة الطاقة». كما شارك نوري كانكايا، مدير أعمال أزور لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وإفريقيا، في جلسة الشؤون المالية للتحدث عن «البلوك تشين القائم على أزور»، وكيف يمكن تحويل صناعة الخدمات المالية عن طريق تبسيط التطوير وزيادة المرونة وتعزيز الأمن.

كما عرضت مايكروسوفت حلولاً تكنولوجية مثل «حلول إنترنت الأشياء لمنصة أزور وبلوك تشين». وأظهر الخبراء كيفية تتبع وفرض الامتثال للمعاملات التي يتم تنفيذها داخل شبكة البلوك تشين وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء، التي تتكامل بشكل جيد مع النظام، حيث يمكن لأجهزة إنترنت الأشياء أيضاً تتبع درجة الحرارة والرطوبة، وكذلك تعقب الموقع أثناء نقل البضائع لضمان الوفاء بمعايير الامتثال لنقل تلك البضائع بشكل جيد.

وتركز العرض الثاني «اعرف عميلك» على قطاع الخدمات المالية، الذي يمكن البنوك والمؤسسات من الحصول على مزيد من السيطرة على بيانات عملائها، وكيفية استخدام البلوك تشين كهيكل تأسيسي لطلبات الهوية لتمكين البنوك من تزويد الأشخاص بهوية مخزنة رقمياً عبر التطبيق، بدلاً من تخزين هذه المعلومات مركزياً على الجهاز، في المبنى أو حتى مركزياً في السحابة.

استثمارات

وقال نجيب أوزيوجال، مدير مجموعة أعمال الحلول السحابية لدى مايكروسوفت الخليج، إن الاستثمارات في البلوك تشين استحوذت على اهتمام قادة الأعمال والحكومات، حيث إنها تمتلك القدرة على تحويل الأسواق والصناعات إلى حد كبير سواءً من البنوك إلى الحكومة إلى الرعاية الصحية وأكثر من ذلك، «ونحن في شركة مايكروسوفت في طليعة هذا التحول ونواصل الطريق في هذه الحقبة القادمة من الحوسبة، وكذلك دعم جميع المنظمات لتمكينهم وإعدادهم للبلوك تشين، ويكمن طموحنا في توفير منصات مفتوحة وخدمات متكاملة تسرع عملية تبني ودفع القيمة الحقيقية للأعمال والقيمة الاقتصادية والاجتماعية للعالم».