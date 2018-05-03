الإمارات تقود انتشار «بلوك تشين» عالمياً

قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لدبي الذكية إن جهات حكومية وخاصة من دول خليجية وعربية تسعى في هذه الآونة للاستعانة بخبرات دبي في «المدن الذكية» وتقنيات «بلوك تشين»، مشيرة إلى أن من تلك الدول مصر والمغرب والكويت والبحرين والهند وباكستان وأستراليا وعدد من دول أميركا الجنوبية.

وقالت ابن بشر،إن دبي الذكية تتعاون على المستويين المحلي والاتحادي لإنجاز قانون التوقيع الإلكتروني والذي سيمثل نقلة نوعية في العمل القضائي، عبر منح كل شخص في الدولة أرقاماً مشفرة تمكنه من تقديم شهادات رقمية تعتمد لدى جميع الجهات الحكومية، كما تعمل حالياً على إنجاز مشروع ما يسمى الهوية الرقمية متوقعةً صدور القانون الخاص بها قبل نهاية العام الجاري.

وأضافت ابن بشر في تصريحات صحفية على هامش انطلاق أعمال «قمة مستقبل تقنية بلوك تشين 2018 في دبي أمس إن دبي الذكية تستعد للتعاون مع وزارة الذكاء الاصطناعي عبر نقل تجاربها مع الدوائر الحكومية في دبي إلى الوزارات والهيئات الاتحادية وكذلك التجارب المتعلقة بدبي الذكية بهدف تعميم الفائدة على مستوى الدولة وتحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الرامية إلى تحويل دبي إلى منصة معرفية على كافة المستويات المحلية والإقليمية وحتى العالمية.

وأوضحت ابن بشر أن دبي الذكية وتعزيزاً لمكانتها العالمية في ما يتعلق بالخدمات الذكية والرقمية بدأت نشر تقارير تتعلق بهذه الخدمات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمي، حيث يتم نشر هذه التقارير عبر منصة دبي بلس بهدف تعزيز الاستفادة من تجربة دبي في هذا المجال الحيوي والذي يمثل جزءاً رئيساً في الاستثمار في البيانات. وبينت أن دبي الذكية استطاعت حتى الآن إطلاق 300 قاعدة بيانات حكومية على منصة دبي بلس، تشمل بيانات تحليلية لخدمة المستثمرين والباحثين، مشيرة إلى الوصول بهذه القواعد إلى أكثر من 400 قاعدة بنهاية العام الجاري من نحو 60 جهة حكومية في دبي تعمل جميعها على المستويين الحكومي والخاص للاستفادة من هذه البيانات المفتوحة.

وأكدت أن دبي تعد المدينة الأولى في المنطقة التي لديها قانون واضح ومفصل لعملية تبادل البيانات الحكومية عبر منصة دبي بلس التي توفر منصة كاملة لصناعة الخدمات الذكية وتقنيات بلوك تشين للجهات الحكومية وبصورة منتظمة وآلية واضحة تضمن تدفق المعلومات بسلاسة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص على السواء.

وأضافت ابن بشر: ريادة الإمارات في تبني تقنيات بلوك تشين ستضيف نحو 6 مليارات دولار إلى اقتصاد الدولة العام 2020، كما ستوفر مبادرة «حكومة بلا ورق» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مؤخراً فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة تعزز من الاستدامة وكفاءة وسرعة توفير الخدمات الحكومية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بما يعزز من استراتيجيات السعادة التي تتبناها الدولة منذ سنوات.

خدمات تنافسية

ومن جهة أخرى شاركت «أبلا»، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا تساعد المؤسسات من خلال تقنية «بلوك تشين» في قمة مستقبل بلوك تشين والتي استضافتها دبي أمس أول مرة على مستوى العالم. وقال محمد عرفات، المدير التنفيذي للشركة: «نحن متحمسون لسعي الإمارات القوي لتطبيق تقنية بلوك تشين في كافة المجالات. يتيح لنا التطبيق المبكر والسريع لهذه التقنية تقديم خدمات تنافسية، وذلك كجزء من الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتبني تقنية بلوك تشين في جميع التعاملات الحكومية».

تضم قمة مستقبل بلوك تشين أهم قادة الأعمال وخبراء الصناعة العالميين والمبتكرين الذين سيلعبون دوراً مهماً في إثراء المناقشة وتسريع اعتماد تطبيق تقنية بلوك تشين الشاملة في الإمارات. ويكتسب 1500 شخص من الحضور بالمعرفة من خلال جلسات نقاش يقدمها أكثر من 60 متحدثاً.

تطبيقات

قدمت شركة أبلا في القمة تطبيقاتها لتقنية بلوك تشين، كما قامت الشركة بمناقشة موضوعات تقنية بلوك تشين للخدمات الحكومية، وحل أبلا للخدمات المالية، والعقود والقوانين الذكية، وإدارة البيانات الرئيسة، إضافة إلى الهوية الرقمية وأمن البيانات. وتملك أبلا قدرات واسعة للتطبيقات سريعة النمو، ما يسمح بتطوير التطبيقات في وقت قياسي. كما قامت بإنشاء نظام القوانين الذكية. ويشارك متحدثون من «أبلا» في حلقة نقاش تتناول تحديات تبني تقنيات اللامركزية «اللاإدارية» وتقنية التوأم للثورة الصناعية الرابعة.