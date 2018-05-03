بن مجرن: دبي شيّدت مدناً سعيدة بمشاريع مستدامة

قال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن مؤتمر الاتحاد الدولي للعقارات «فيابسي 2018» والذي تستضيفه دبي جاء على خلفية إجماع الأعضاء على أن دبي من بين أسعد وجهات العالم للعيش والعمل والاستثمار.

منهج

وأوضح لـ «البيان الاقتصادي» أن دولة الإمارات تنظر للسعادة كممارسة وثقافة وسلوك أصيل ومنهج حياة، إذ بدأت خطواتها الأولى ترجمة لعبارة مأثورة وخطة عمل مفادها «ثروتي سعادة شعبي» قائلها وواضع لبناتها باني هذا الوطن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فالسعادة هي ميراث لنا وجزء من تكويننا وهويتنا الإماراتية.

وأوضح أن صدى السعادة يتردد في حياة كافة المواطنين والمقيمين والزوار في دبي، ومن البديهي أن يقوم قطاعها العقاري على مفهوم السعادة التي تشكل العنوان الأبرز لكل عملية من عمليات هذا القطاع، بدءاً من التخطيط السليم والتطوير الأمثل، وصولاً إلى الإنجاز والتسليم للمشاريع العقارية، لينعم المقيمون في هذه المساكن بالحياة السعيدة والعيش الرغيد.

وقال إن دور الدائرة يأتي من خلال مراعاتها لمتطلبات المباني الخضراء المستدامة والذكية المتماشية مع توجيهات باني نهضتنا الحديثة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكانت النتيجة تبعث على الفخر والسعادة، حيث أصبحت دبي من أسعد وجهات العالم للعيش والاستثمار والعمل والإقامة، بفضل ما توفره من خدمات عقارية واقتصادية متكاملة، تعد الأفضل في فئتها حول العالم.

مؤتمر

وتحدث بن مجرن عن فوز دبي عن استحقاق باستضافة الدورة الـ69 للمؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للعقارات «فيابسي دبي»، تحت شعار «المدن السعيدة» واختتم فعالياته أمس وشهد نقاشات معمقة. وأشار إلى أن المؤتمر يشهد استضافة ما يزيد على 70 متحدثاً من 20 دولة.

وشهدت أعمال الدورة التاسعة والستين للاتحاد الدولي للعقارات «فيابسي دبي 2018»، توقيع مذكرتي تعاون بين أراضي دبي والشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، وأخرى مع جمال الحوسني مستشار رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي.

وقال بن مجرن: «نعرب عن سعادتنا للتوصل إلى هاتين الاتفاقيتين مع مؤسستين حكوميتين، لفتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة فيما يخص الأنظمة والقوانين العقارية ونتطلع لتعزيز التعاون معهما».

دبي للعقارات تفوز بجائزة

حصلت دبي للعقارات، العضو في دبي القابضة، على جائزة من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك تقديراً لدعمها باعتبارها الشريك الاستراتيجي للمؤتمر العالمي التاسع والستين للاتحاد الدولي للعقارات (FIABCI) الذي يقام في دبي هذا الأسبوع.

قام بتسليم الجائزة سلطان الأكرف، مدير قطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جابر محمد البستكي، مدير إدارة العمليات للعلاقات الحكومية في شركة دبي للعقارات.