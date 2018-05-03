39.9 مليار درهم تجارة دبي في قطع غيار السيارات 2017

كشفت جمارك دبي أمس أن حجم تجارة دبي من قطع غيار واكسسوارات السيارات في 2017 بلغ 39.9 مليار درهم، بنمو نسبته 3 % مقارنة بالعام الماضي (38.7 مليار درهم). وبلغ حجم واردات الإطارات، البطاريات ومكونات المحركات والأنظمة إلى دبي العام الماضي 22.35 مليار، فيما بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير من الإمارة 17.54 مليار درهم.

كما سجل حجم التجارة في قطاع سوق خدمات المركبات وما بعد البيع في دبي نمواً سنوياً، حيث تم تصدير إجمالي 2.25 مليون طن من الإطارات، البطاريات ومكونات المحركات والأنظمة عبر الإمارة في 2017، بنمو 8.4 % مقارنة بـ 2016.

تم الكشف عن إحصائيات تجارة دبي في قطع الغيار أمام حشد من الصانعين، الموردين ومشغلي الأساطيل والجهات التنظيمية من خلال مؤتمر المركبات التجارية الذكية في الشرق الأوسط الذي أقيم على هامش معرض أوتوميكانيكا دبي 2018.

وأفادت جمارك دبي أن اليابان بـ(5.63 مليارات درهم)، كوريا الجنوبية (3 مليارات درهم)، الولايات المتحدة (2.94 مليار درهم)، ألمانيا (2.69 مليار درهم ) والصين (2.39 مليار درهم) كانت أكبر خمس دول شركاء العام الماضي في إجمالي تجارة قطع غيار السيارات.

وفي سياق متصل، كانت السعودية (2 مليار درهم)، أفغانستان (1.34 مليار درهم)، العراق (1.1 مليار درهم)، عمان (730 مليون درهم)، والكويت (580 درهم) أكبر خمس أسواق للتصدير وإعادة التصدير للإمارة في 2017، حيث استحوذت هذه الأسواق معا على إجمالي 33 % من صادرات وإعادة تصدير قطع غيار واكسسوارات السيارات، الإطارات ومكونات المحركات في العام الماضي.

استحوذ أكبر خمس شركاء تجاريين على 69 % من إجمالي واردات الإمارات من مكونات السيارات في 2017. كانت اليابان أفضل الوجهات التي استوردت منها دبي قطاع غيار السيارات حيث استأثرت بـ 5.61 مليارات درهم من حجم السوق و25 % من إجمالي الواردات.

تلتها كوريا الجنوبية بصادرات قيمتها 2.94 مليار درهم إلى دبي (بنسبة 13 %). أما باقي أكبر خمسة مصدرين إلى دبي فكانوا الولايات المتحدة (2.37 مليار درهم)، ألمانيا (2.29 مليار درهم)، والصين (2.17 مليار درهم).

دعم

وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: يرجع الفضل في نمو هذا النوع من التجارة إلى نجاح التجارة الخارجية العامة في الإمارة. نحرص على دعم واستمرار هذا النمو باتباع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يحرص دائماً على تشجيع التنوع الاقتصادي. ولتحقيق ذلك نقوم باستمرار بتطوير خدمات وتسهيلاتنا الجمركية لجذب الاستثمارات ومساعدة المستثمرين في زيادة أرباحهم.

من ناحية أخرى، توقع تقرير أعدته شركة البحوث الاستشارية تك سكاي للبحوث نمو التجارة في قطاع تجارة قطع غيار السيارات خلال عام 2018، وزيادته بنسبة 7% سنوياً ليصل حجم النمو إلى 31 مليار دولار بحلول عام 2022.

وأكد أسد بادامي، مدير عام شركة المكرم لتجارة قطع غيار السيارات اي ماب للتجارة أن اضافة 4 ملايين سيارة إلى العدد الكلي الحالي البالغ 92 مليون سيارة كل عام، يعزز نمو سوق قطع غيار السيارات ومستلزماتها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر السوق الأول في منطقة الشرق الأوسط. ويتسع نطاق خدماتها التجارية لتصل لكافة أسواق آسيا.

واستند التقرير على حركة بيع السيارات خلال عام 2017، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي بلغت 4.3 ملايين سيارة، بما يعادل نمو 4.67% سنويا، مضافة إلى الأسطول الحالي البالغ 92 مليون مركبة في الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2017.

أعلنت أمس «أوتوبرو» التابعة لـ شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، و«ايه سى دلكو»، الشركة التابعة لمجموعة جنرال موتورز توقيع مذكّرة تفاهم بينهما للتعاون في عدد من مراكز الخدمة بمختلف أنحاء الدولة. وبناءً عليه، ستصبح مجموعة من مواقع أوتوبرو ضمن مراكز الخدمة المعتمَدة من «ايه سى دلكو» في السنة القادمة وسيصل عدد هذه المواقع إلى عشرة.

وجرى توقيع مذكّرة التفاهم خلال معرض «أوتوميكانيكا دبي 2018» الذي تُعدّ «ايه سى دلكو» شريكاً رسمياً فيه بصفتها المركز الرسمي لخدمات السيارات. و تم التوقيع بحضور عدد من كبار مسؤولي الشركتين وعلى رأسهم زيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة إينوك، ومحمد الفيّاض، المدير التنفيذي للعناية بالعملاء وخدمات ما بعد البيع في جنرال موتورز الشرق الأوسط.

مبيعات

بلغت قيمة مبيعات الإطارات والزيوت ومواد التشحيم والمبردات والمرشحات والبطاريات والفرامل وقطع الكهرباء والأضواء وغيرها من الملحقات ومكونات السيارات 12 مليار دولار في 2017، ومن المتوقع زيادتها لتصل إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2022.