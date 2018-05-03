أدنوك للإمداد والخدمات تتولى تشغيل محطة الرويس للحاويات

وقعت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عقداً مع شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية «بروج» للحلول البلاستيكية المبتكرة تتولى الأولى بموجبه عمليات تشغيل محطة الرويس للحاويات التابعة لـ«بروج».

وتم ترسية العقد الذي يمتد 5 سنوات عبر تقديم عطاءات تنافسية، ويعد أول اتفاقية يتم التوقيع عليها بين «بروج» و«أدنوك للإمداد والخدمات» كشركة متكاملة جديدة بعد دمج كل من شركة «إرشاد» و«إسناد» و«أدناتكو» في شركة عاملة واحدة ضمن مجموعة شركات أدنوك. ووفقاً لبنود العقد ستقوم أدنوك للإمداد والخدمات بتنفيذ كافة أعمال المناولة الخاصة بحاويات منتجات بروج المغلفة والمرصوصة على قواعد تحميل إضافة إلى حاويات المنتجات غير المعبأة والمعدة للشحن.

800 ألف حاوية

وستتولى أدنوك للإمداد والخدمات تنفيذ عمليات المناولة لما يصل إلى 800 ألف حاوية نمطية «وحدات نمطية بطول 20 قدماً» سنوياً بالاعتماد على كوادرها من العمالة الماهرة وخبراتها الإدارية وتميزها التشغيلي والتزامها بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة. واستعدت أدنوك للإمداد والخدمات بشكل كامل للتعامل مع الزيادة المتوقعة بحجم الإنتاج الذي تخطط له بروج في مصانعها خلال السنوات الخمس القادمة لتلبية الطلب المتنامي والمتوقع على البوليمرات عالية القيمة خاصة في الصين وجنوب شرقي آسيا.

وقال عبدالعزيز محمد الزعابي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لوحدة الخدمات في أدنوك للإمداد والخدمات، إن العقد الذي تم توقيعه مع شركة بروج لفترة 5 سنوات يعبر عن الثقة الكبيرة بخطط الشركة الرامية لتحقيق قيمة إضافية من خلال تقديم خدمات لوجستية متكاملة ذات مستويات عالمية في الرويس. وأضاف أنه «بعد دمج عملياتنا في مجال الشحن والخدمات البحرية واصلنا تركيزنا على تقديم خدمات متميزة لكافة شركات أدنوك فضلاً عن عملائنا مع مراعاة التزامنا التام بأعلى المعايير دون المساومة على التزامنا بقواعد الصحة والسلامة والبيئة»، مشيراً إلى أنه «تطلعاً للمستقبل وتماشياً مع استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي فإننا نعتزم التوسع في نطاق الخدمات التي نقدمها للعملاء من خارج شبكة عملاء مجموعة أدنوك بداية على مستوى المنطقة ووصولاً إلى كافة أنحاء العالم».

صندوق

من ناحية أخرى، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عزمها إطلاق صندوق لتمويل البحوث والدراسات المتعلقة بقطاعي النفط والغاز يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وأكد قاسم الكيومي، مدير وحدة المركز الفني في أدنوك، في ورشة عمل أمس أن شركة أدنوك ستشارك في هذا الصندوق بنسبة هامة، مشيراً إلى أن الصندوق سيقدم تمويلاته إلى مختلف الشركات والأفراد الباحثين العاملين في القطاع النفطي. وفضل الكيومي عدم الإفصاح عن حجم الصندوق وقيمة التمويلات التي سيقدمها، مؤكداً إعلان تفاصيل الصندوق خلال معرض ومؤتمر البحث والتطوير في مجال البترول 2018 الأسبوع المقبل.

معرض ومؤتمر

وتستضيف أبوظبي يومي 9 و10 مايو أكبر معرض ومؤتمر متخصص في أبحاث النفط والغاز في العالم، ويركز المعرض والمؤتمر على الشركات الناشئة التي سيكون لها دور كبير في استقطاب مفاهيم جديدة. وأعلن المنظمون للمعرض والمؤتمر في ورشة عمل، أمس، استلامهم أكثر من 300 تقديم بحث وأكثر من 160 ملخصاً للمؤتمر من أكثر من 30 دولة وأكثر من 100 مؤسسة، بالإضافة إلى تأكيد مشاركة شركات النفاط والغاز كشركاء. كما تمت دعوة الشركات الناشئة لتقديم ابتكاراتها لتتم الاستفادة من المعرض والمؤتمر كمنصة للتعارف والتواصل والابتكار. كما يوفر المعرض والمؤتمر فرصة للشركات الجديدة لعرض مشاريعها وابتكاراتها وحلولها لأكثر من 2000 من الرواد وصناع القرار.

وأعرب قاسم الكيومي، رئيس المعرض والمؤتمر، عن أمله في مشاركة شركات ناشئة مبتكرة وبكوادر من رواد الأعمال للتفكير في كيفية مساهمة أفكارهم وتقنياتهم في حل التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز. وتستضيف شركة أدنوك «معرض ومؤتمر البحث والتطوير في مجال البترول» بالتعاون مع شركاء القطاع.

تعزيز النمو

من جانبها، تواصل شركة «أدنوك للتوزيع» -أكبر مزود للوقود بالتجزئة على مستوى الدولة والمشغل لشبكة متاجر التسوق الأوسع انتشاراً- تعزيز نموها بحسب تقرير حديث لمؤسسة «ميريل لينش» المتخصصة في تقييم التوجهات الاقتصادية والمالية على المستوى الدولي، وذلك بعد فترة وجيزة من موافقة الجمعية العمومية لشركة أدنوك للتوزيع التي أدرجت حصة من أسهمها في بورصة أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر الماضي على توزيع أرباح بقيمة 735 مليون درهم على مساهميها.

وسلّط تقرير صدر مؤخراً لـ«ميريل لينش» الضوء على خطط النمو التي تنفذها «أدنوك للتوزيع»، بما في ذلك طرحها في أبريل «أدنوك فليكس».

ولفت التقرير إلى إطلاق «أدنوك للتوزيع» مؤخراً خيارات «أدنوك فليكس» بما في ذلك الخدمة المتميزة والخدمة الذاتية في 40 محطة تابعة للشركة في أبوظبي ضمن مرحلة أولية مجانية تمهيداً للإطلاق الفعلي للخدمة بشكل كامل يشمل تطبيقها التدريجي خلال الأشهر القادمة في مواقع أخرى. وأشار إلى أنه من واقع 157 ألف معاملة تم تسجيلها منذ بدء تطبيق خيارات «أدنوك فليكس» اختار 69% من العملاء التزود بالوقود باستخدام الخدمة المتميزة، وهي نسبة أعلى من نسبة الـ40% التي توقعتها المؤسسة للربع الثالث من العام، مرجحة أن يكون سبب ارتفاعها عدم بدء تقاضي الرسوم حتى تاريخه.

كما عرض التقرير الشراكة التي أبرمتها «أدنوك للتوزيع» مع شركة «أوربن فودز» لافتتاح 10 متاجر تحمل علامة جيان في محطات تابعة لـ«أدنوك للتوزيع»، متوقعة أن تسهم هذه الشراكة التي تضمن بقاء المتاجر تحت إدارة وملكية «أدنوك للتوزيع» في زيادة الإقبال على متاجر التسوق في محطات الخدمة والارتقاء بأدائها وزيادة نسب المبيعات فيها.

استثمارات

تقوم «أدنوك» باستثمارات مهمة في عدد من المشاريع الجديدة في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات تهدف من خلالها إلى تنمية قدراتها في تكرير النفط وتوسيع إنتاجها من البتروكيماويات، ونتيجة لهذه التوسعات سيصبح مجمع الرويس واحداً من أكبر المجمعات المتكاملة لعمليات تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية في العالم.

توقع أداء إيجابي لسهم أدنوك للتوزيع

توقع تقرير ميريل لينش أداءً إيجابياً لسهم «أدنوك للتوزيع» مع استمرار دعم الشركة الأم ومواصلة هوامش الأرباح الثابتة واستمرار النمو الاقتصادي في الدولة والحفاظ على جودة ومواصفات الوقود الذي توفره الشركة. وحققت أدنوك للتوزيع نتائج مالية وتشغيلية قوية لعام 2017 خاصة في الربع الرابع منه بالتزامن مع طرحها العام في بورصة أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر الماضي. كما أعلنت الشركة خططاً لافتتاح 13 محطة جديدة عام 2018 من ضمنها 3 محطات تدشنها في دبي لأول مرة.

وكانت الشركة عقدت اتفاقية مع علامة «جيان» العالمية في إطار مبادراتها الهادفة لتحسين قطاع متاجر التسوق وذلك لما لها من خبرة واسعة في مجال متاجر التجزئة ولطرح قائمة منتجات وأصناف جديدة وتقديم سلاسل توريد مختلفة في عدد من متاجر التجزئة التابعة لأدنوك للتوزيع التي ستحمل علامتها. كما اعتمدت الشركة مجموعة من المعايير لتعزيز الكفاءة في إدارة النفقات الرأسمالية والتشغيلية مع التزام أعلى معايير السلامة والارتقاء بتجربة العملاء والحفاظ على مكانة علامتها التجارية وذلك بالتكامل مع مسار التحول النوعي والارتقاء بالأداء الذي تركز عليه الشركة.