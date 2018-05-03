سوق دبي الحرة تفوز بـ «جائزة السلامة الدولية» للسنة الثانية

منح مجلس السلامة البريطاني، مؤسسة سوق دبي الحرة «جائرة السلامة الدولية» للسنة الثانية على التوالي. جاء ذلك خلال حفل رسمي لتوزيع جوائز الحدث، أقيم مؤخراً في فندق غروفنر اللندني.

ومجلس السلامة البريطاني، منظمة خيرية مسجلة، أسسها جيمس تاي في عام 1957، وهو من مؤسسات الصحة والسلامة الرائدة عالمياً، وقد وقع اختياره على سوق دبي الحرة، تقديراً لالتزام الأخيرة القوي بالصحة وإدارة السلامة في 2017. ودخلت السوق الحرة إلى قائمة تضم العديد من الهيئات العالمية، التي نالت هذه الجائزة، في أفريقيا وآسيا والهند والشرق الأوسط والمملكة المتحدة والبر الأوروبي.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، الذي سلم الجائزة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: يسعدنا تلقي جائزة السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني للسنة الثانية على التوالي، وأثني ماكلوكلين على فريق عمل سوق دبي الحرة، لمشاركته الفعالة وتعاونه والتزامه الدائم بتعزيز ثقافة السلامة في مؤسستنا.

وتتمتع سوق دبي الحرة، بنظام إدارة متكامل، وفق المنظمة الدولية للمعايير (أيزو 14001:2004)، و(أوساس 18001: 2007)، وتجري المؤسسة مراجعات منتظمة على نظام «إتش إس آي» أو نظام الصحة والسلامة، وإجراءات النظام، وأقامت جلسات تدريبية للموظفين الجدد، ضمن برامجها التوجيهية، بهدف زيادة الوعي بمعايير نظام إتش إس آي.