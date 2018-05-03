دبي تتصدر مدن العالم في إنفاق الزوار

توقع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي ارتفاع قيمة مبيعات التجزئة في إمارة دبي بمتوسط نمو يبلغ 5.6% خلال الفترة 2018-2021 لتبلغ قيمة مبيعات التجزئة في دبي نحو 43.8 مليار دولار بحلول عام 2021.

فيما يتم تصنيف دبي في صدارة مدن العالم في إنفاق الزوار العالميين.

ولفت التحليل المبني على إحصاءات ومبيانات من يورومونيتر ومؤسسة «كور سفيلز للأبحاث» و«نيو وورلد ويلث» و«ماستركارد» وغيرها، إلى أن إمارة دبي حافظت على مكانتها وجهة جاذبة لتجارة التجزئة محتلة المرتبة الخامسة في عام 2017 حسب مؤشر (ايه تي كيرني) لتطور التجزئة العالمية، حيث يتسم سوق التجزئة في الإمارة بالتنافسية العالية مع تواجد غالبية الشركات العالمية والإقليمية العملاقة في قطاعي التجزئة والجملة.

ولا يساهم القطاع بحصة مقدرة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي فحسب، وإنما يؤثر إيجاباً على المجالات الأخرى من الاقتصاد المتنوع للإمارة.

ويعتبر التأثير المتبادل بين قطاعات التجزئة والعقارات والنقل الجوي والسياحة مسألة أساسية في القيمة التي توفرها دبي للمستهلكين والمستثمرين.



وجهة تسوق

بوجود أكثر من 60 مركزاً للتسوق وعلامات تجارية عالمية رئيسية فيها، جاءت دبي في المرتبة الثانية عالمياً، من حيث كثافة مراكز التسوق والتي تقاس بإجمالي المساحات القابلة للإيجار مقابل كل ألف شخص من السكان وقد بلغت هذه المساحة 1,214 متراً مربعاً، حيث حلت دبي خلف نيويورك بفارق بسيط.



وحسب مؤسسة «كور سفيلز للأبحاث»، فإن كثافة مراكز التسوق في دبي تفوق لندن بنحو 380% وباريس بنحو 240%، ويمكن أن يعزى ذلك إلى حقيقة أن الأسواق الأوروبية توجد بها كثير من أسواق الشارع بالإضافة إلى ارتفاع قاعدة السكان فيها.

وتتفوق دبي كذلك على الأسواق الآسيوية التي تتميز بوجود عدد مقدر من مراكز التسوق مثل هونغ كونغ (تتفوق عليها دبي بنحو 113%) وسنغافورة (بنسبة 56%).

ويمكن أن تبرر هذه الكثافة العالية لمراكز التسوق في الإمارة المعدل المرتفع للزوار بالنسبة إلى عدد السكان والتي تبلغ 5.6 زائر مقابل كل فرد من السكان- ويعد ذلك أعلى معدل بين كافة وجهات التجزئة العالمية.

وبالمقارنة مع وجهات التجزئة العالمية الأخرى، تتميز دبي بأنها واحدة من بين الأدنى عالمياً من حيث متوسط تكلفة الاستئجار.



مؤشر

وتأتي دبي في صدارة مدن العالم من حيث إنفاق الزوار العالميين وذلك طبقاً لمؤشر ماستركارد للوجهات العالمية.

وبلغ إجمالي إنفاق زوار دبي من خارج الدولة في 2017، نحو 28 مليار دولار (أي أعلى بنسبة 77% عن لندن التي تأتي في المرتبة الثانية حسب المؤشر المذكور)، ومع ذلك توفر أكثر الإيجارات تنافسية في مراكز التجزئة العالمية.

وبفضل هذه المميزات نجحت دبي في جذب العديد من كبريات شركات التجزئة في مجالات السلع الفخمة والأزياء.

وبلغ متوسط الحصة المئوية لسوق التجزئة في دبي نحو 67% من إجمالي القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة في الإمارات وعليه افترضنا أن يمثل سوق التجزئة في دبي نحو 67% من إجمالي حجم سوق التجزئة في الإمارات.



علامات

يشكل سوق التجزئة في دبي وجهة جاذبة للعلامات التجارية العالمية، حيث تحتل الإمارة مرتبة متقدمة نظراً لتواجد العلامات التجارية وارتفاع دخل الفرد وتوقعات النمو الاقتصادي وقاعدة مستهلكين لديهم الرغبة في الإنفاق في محلات التجزئة، بالإضافة إلى ذلك، تطوير دبي لاستراتيجيات جديدة يتوقع أن يساهم في استدامة زخم السوق مثل إضافة المزيد من التجارب الجديدة للمتسوقين المحليين والقادمين من الخارج من خلال التعريف بفئات التجزئة الأقل نمواً.