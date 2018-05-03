«اللولو» تفتتح أكبر مركز للمؤتمرات في الهند

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الاحتفال الذي أقيم بمناسبة افتتاح مجموعة اللولو أكبر مركز للاحتفالات في الهند والفندق الثالث من سلسلة فنادق غراند حياة في مدينة كوشي بولاية كيرلا الهندية التي قامت بإنشائها مجموعة اللولو العالمية. حضر حفل الافتتاح الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء في مملكة البحرين، وبيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا، ونيتين قادكاري وزير الاتحاد، ويوسف علي إم إيه رئيس مجموعة اللولو العالمية، والدكتور أحمد عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وسفيرا السعودية وجورجيا وعدد من المسؤولين.

وعبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن دعمه القوي لتعزيز العلاقات بين الإمارات والهند، منوهاً بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وقال: «حضورنا هذا الاحتفال دليل آخر على النمو المستمر الذي تشهده العلاقة بين البلدين في كافة المجالات». وأضاف أن لقاءنا يعكس حدثين هامين جريا خلال الفترة القليلة الماضية، وهي الزيارة التي قام بها ناراندرا مودي، رئيس وزراء الهند، إلى الإمارات والزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى دولة الهند ومشاركته كضيف شرف باحتفالات الهند بيومها الوطني. وأضاف: «بصفتي وزيراً للتسامح في الإمارات يسرني أن أعبر عن إعجابي الشديد بالإنجازات الكبيرة التي حققتها ولاية كيرلا في مجال نشر ثقافة التسامح».

ونوّه إلى أن كيرلا الولاية الأولى في الهند التي حققت نسبة 100% في مجال التعليم الأساسي ولديها أكبر نسبة متعلمين في البلاد، ولديها مؤسسات صحية ومصرفية في كل قرية، ولديها أقل نسبة وفيات بين الرضع في الهند وأقل نسبة فقر. وأشار في كلمته خلال الحفل إلى أهمية المشاريع الاستثمارية والتنموية التي نفذتها مجموعة اللولو العالمية سواءً في الإمارات أو في جمهورية الهند.

تكلفة

وتقدر التكلفة الاستثمارية لمركز لولو بولغاتي الدولي للمؤتمرات بأكثر من مليار درهم، ويعتبر أكبر مشروع من نوعه في الهند بمساحة تبلغ أكثر من مليون قدم مربعة من المساحات الداخلية والخارجية. ويتضمن المركز العديد من القاعات العملاقة التي يمكنها استيعاب حوالي 10 آلاف شخص. وتعتبر قاعة «ليوا» أكبر قاعة في مركز المؤتمرات بمساحة 20 ألف قدم مربعة ويمكنها أن تستوعب أكثر من 5000 شخص في المرة الواحدة. كما يمتلك المركز نظاماً آلياً فريداً لتحديد أماكن جلوس الأشخاص بسهولة ويسر، وهو الأول من نوعه في الهند.

ويحتوي مركز المؤتمرات على 3 مهابط لطائرات الهليكوبتر وموقف مخصص لصف السيارات يستوعب أكثر من 1500 سيارة. ويتميز مركز المؤتمرات بموقع متميز وفريد على الواجهة البحرية، ويقع على بعد 45 دقيقة بالسيارة من مطار كوتشين الدولي ويتصل بجميع شبكات الطرق الرئيسية.

وبمناسبة افتتاح المشروع الجديد قال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية: «يعد هذا المشروع مشروع أحلامي في ولاية كيرالا، وأنا على يقين من أن هذا المشروع سيكون له أثر كبير في جعل كوتشي وكيرالا مركزاً للسياحة والمؤتمرات في الهند». وأضاف أنه «مع زيادة عقد المؤتمرات في كيرالا فإن قطاع السياحة والقطاعات ذات الصلة سيشهد نمواً هائلاً في كل من الإيرادات والنشاطات الاقتصادية التي ستدفع عجلة النمو الشامل في ولاية كيرالا». ويقع المشروع على الواجهة البحرية على مساحة 26 فداناً من الأراضي الخضراء ذات المناظر الطبيعية الخلابة في موقع فريد في جزيرة بولغاتي، وسيضم فندق جراند حياة كوتشي بولغاتي مجموعة من الأجنحة والغرف والفلل الفاخرة التي تناسب جميع أذواق المسافرين والسياح إلى ولاية كيرالا.