مكتوم بن محمد: الإمارات ستظل رائدة في العلوم والتقنية

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لقمة مستقبل بلوك تشين والتي انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي أمس وتستمر يومين.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية استضافة مثل هذه المنتديات واللقاءات الحوارية في دولتنا العزيزة كونها تعزز مكانتها العالمية على الخريطة الاقتصادية والسياحية والتقنية الدولية وتتيح الفرص لشباب الوطن للتعرف إلى كل ما هو جديد في عالم الإبداع العلمي والتقني وتثري خبراتهم ومعارفهم من خلال المشاركة الفعالة مع خبراء عالميين ذوي خبرة طويلة في مثل هذه القطاعات الاستراتيجية.

ورحب سموه بجميع المشاركين في هذه التظاهرة العلمية الإبداعية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وأكد أن دولتنا ستظل رائدة في مجال العلوم والتقنية والإبداع على مستوى المنطقة بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الحكيمة وبهمة وعزيمة الشباب والمؤسسات الوطنية.

حدث عالمي

وتحدث في الجلسة معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي الذي أكد أهمية هذا الحدث العالمي الذي ينظم في دولة الإمارات أول مرة. وتستهدف استراتيجية الإمارات لبلوك تشين 2021 مساعدة الجهات والدوائر الحكومية على مواجهة التحديات المستقبلية لتساهم في توفير أحد عشر مليار درهم يتم إنفاقها سنوياً من خلال التعامل بالمستندات والمعاملات الورقية.

كما ألقت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر المدير العام لدبي الذكية المسؤولة عن ملف استراتيجية دبي للمعاملات الرقمية «بلوك تشين» كلمة سلطت فيها الضوء على أهمية استضافة وانعقاد هذه القمة الأولى بحضور نخبة من الخبراء والرواد المختصين من شتى الدول العربية والأجنبية.

وأشار معالي عمر بن سلطان وعائشة بنت بطي إلى أنه بموجب الاستراتيجية سيتم إنجاز نحو 50% من المعاملات في الوزارات والمؤسسات الحكومية الاتحادية عبر تكنولوجيا «بلوك تشين» وذلك بحلول العام 2021.

ونوهت عائشة بنت بطي بن بشر إلى أنه يتم تطبيق تقنية «بلوك تشين» في معظم دوائر حكومة دبي المحلية منها هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك وبلدية دبي وهيئة الصحة التي ستستعرض تجربتها أمام القمة الحالية.

مدينة محفزة

من جهته، أكد هلال سعيد المري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للقمة بالتعاون مع «دبي الذكية»، أهمية هذا الحدث بالنسبة لدولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص، إذ يعزز مكانة دبي أولَ مدينة محفزة لهذه التقنية على مستوى العالم وتنعكس أهميته من خلال مشاركة شخصيات وخبراء عالميين في فعالياته من بينهم الدكتور لاري سانجر مؤسس شريك في ويكيبيديا، وأيضاً نجم كرة القدم الإنجليزي السابق مايكل أوين، وإيموجين هيب الفائز بجائزة «جرامي»، ومؤسسو المنصة التجريبية القائمة على تقنية «بلوك تشين» في توزيع الموسيقى.

كما حضر الجلسة الأولى للقمة عدد من رؤساء ومديري المؤسسات الحكومية وشخصيات وخبراء في هذا القطاع من دولة الإمارات ويتحدث في جلساتها نحو مئة خبير في تقنية «بلوك تشين».