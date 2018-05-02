دبي الثانية عالميا في كثافة مراكز التسوق

قال سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن قطاع التجزئة يعتبر أحد القطاعات الرئيسية في الإمارة.. مشيرا إلى أن قيمة سوق التجزئة في دبي بلغت نحو 35 مليار دولار حسب بيانات " يورومونيتر " في العام 2017 مع توقعات بارتفاع قيمة هذا السوق خلال السنوات المقبلة.

وأضاف - في كلمته على هامش الإعلان عن " قمة تجارة التجزئة 2019 " التي تنطلق في 13 فبراير المقبل - أن دبي هي الوجهة الأمثل لاستضافة الفعاليات العالمية المتعلقة بقطاع التجزئة باعتبارها عاصمة عالمية للعلامات التجارية الرائدة في صناعة التجزئة حيث احتلت المرتبة الثانية عالميا من حيث كثافة مراكز التسوق والتي تقاس بإجمالي المساحات القابلة للإيجار مقابل كل ألف شخص من السكان في حين استحوذت على نحو 49 في المائة من إجمالي مراكز التسوق في الإمارات.

وتعقد " قمة تجارة التجزئة 2019 دورتها الأولى على مدار يومين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، وستبحث في آفاق صناعة التجزئة عبر مناقشتها مستجدات التكنولوجيا الرقمية والابتكار في صناعة الهوية المؤسسية وبناء العلامة التجارية بجانب إتاحتها الفرصة للقاءات والاجتماعات بين كبار صناع القطاع حول العالم والذي يتوقع أن يتخطى عددهم 800 مشارك.

وقال غاري تاكر الرئيس التنفيذي للقمة " إن إيجاد منصة تفاعلية على مستوى دولي تجمع تجار التجزئة العالميين شكل مطلبا ملحا نظرا لأهمية إيجاد هذه المساحة لتحفيز الحوار ومشاركة الأفكار والرؤى حول مستقبل هذا القطاع ومعالجة تحدياته وتحديد فرص الاستفادة من أطر التعاون والتوجهات المستقبلية .. ومن هنا يأتي اختيار دبي لتكون نقطة الانطلاقة الأنسب للقمة لكونها وجهة عالمية تستقطب تجمع واسع من أهم رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة لقطاع التجزئة على مستوى عالمي ".

وتواكب موضوعات القمة التغيرات المتسارعة والعوامل المؤثرة في نمو القطاع بما في ذلك التكنولوجيا واحتياجات المستهلكين وتوفير الموارد كما تهدف إلى الخروج بالحلول والمقترحات وإيجاد السبل الأنسب للاستجابة لهذه التغيرات.

وتبحث القمة عددا من الموضوعات الأساسية مثل " مخزن المستقبل " و" التنوع بين الجنسين في البيع بالتجزئة " وتشهد سلسلة من المقابلات والحلقات النقاشية مع المؤثرين في القطاع وقادة تجارة التجزئة بهدف تطوير نماذج الأعمال لتتناسب مع توقعات العملاء وتقليل قاعدة التكلفة وزيادة الإيرادات المالية.

وتم اختيار موضوعات القمة بالتنسيق مع الرؤساء التنفيذيين العالميين وتوفير المعلومات المناسبة لتطوير الاستجابات للتحولات المتعلقة بسلوك المستهلك والتكنولوجيا الحديثة والأعمال التجارية والتي غيرت بشكل أساسي توجهات قطاع التجزئة العالمي.