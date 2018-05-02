غيث الغيث: 6 % نمو قطاع الطيران سنوياً

قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي» إن قطاع الطيران يشهد نمواً ملحوظاً بمعدل 6% سنوياً، فيما تشهد دول المنطقة انفتاحاً كبيراً من ناحية الاستثمار مما يعطي فرصة لدولة الإمارات لاستعراض إمكانياتها وجذب المزيد من الاستثمارات خصوصا مع تركيزها على التجارة غير النفطية.

وأضاف الغيث : نشهد أيضاً انفتاحاً كبيراً في السعودية، مما سيفتح العديد من الفرص لدينا في قطاع الطيران لتحقيق النمو والتجارة غير النفطية والنجاح على كافة الأصعدة.

وتابع: سنواصل هدفنا في تحقيق النمو والتطور، حيث أعلنا سابقاً إضافة 11 وجهة جديدة وقمنا بالإعلان خلال مشاركتنا في معرض دبي للطيران عن طلب حوالي 200 طائرة، مما يدل على النمو الذي نطمح بالوصول إليه في القريب العاجل كما أن شراكتنا الجديدة مع طيران الإمارات حققت العديد من المكاسب المادية منها واللوجستية.

وقال غيث الغيث: نحن محظوظون بامتلاكنا في الإمارات أكبر أسطول طيران على الإطلاق في العالم وهو أسطول طيران الإمارات، وأن الفرصة التي أتاحت لنا بالتعاون معهم بتوسيع رقعة أعمالنا كشركة واحدة وتحقيق الهدف الأسمى وهو تحويل دبي إلى مركز محوري في قطاع الطيران حول العالم.