قمة مستقبل البلوك تشين 2018 في دبي اليوم

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي اليوم أعمال «قمة مستقبل البلوك تشين 2018»، الحدث العالمي الأكثر تأثيراً وإبداعاً على مستوى العالم والتي يستضيفها مكتب حكومة دبي الذكية، وذلك بحضور أكثر من 5 آلاف من الروّاد والخبراء في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 100 جهة عارضة، تشكل الشركات الناشئة المحلية والدولية المبتكرة نصفها.

كما ستستضيف القمة أكثر من 100 من أبرز خبراء تقنية بلوك تشين من جميع أنحاء العالم، حيث سيستعرضون رؤاهم المتعمّقة حول هذه التكنولوجيا المتميزة، لتكون دبي بذلك سبّاقة في استضافة فعالية بهذا الحجم على صعيد بلوك تشين تجمع من خلالها أبرز الشخصيات والروّاد في هذا المجال تحت مظلّة واحدة



تهدف قمة مستقبل البلوك تشين 2018 إلى كشف المزيد من أسرار هذه التقنية، وتعزيز الوعي بالإمكانيات التي تنطوي عليها عالمياً، بالإضافة إلى إتاحة فرص مشاريع تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في مجال بلوك تشين، والذي من المتوقع أن تصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2024.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على تقنية بلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحدها من 38.9 مليون دولار في 2017 ليصل إلى 80.8 مليون دولار بنهاية العام 2018، وفقاً للدليل العالمي نصف السنوي للإنفاق على تقنية بلوك تشين الصادر عن شركة البيانات العالمية «آي دي سي» IDC.



وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لدبي الذكية: «نتطلع إلى استقبال الوفود القادمة من جميع أنحاء العالم في الدورة الأولى من قمة مستقبل البلوك تشين التي تقام في إمارة دبي. وبالنظر إلى التطور سريع الوتيرة الذي يشهده مجال تقنية البلوك تشين، تبرز الحاجة إلى منصة موحّدة، تجمع كافة الكوادر المهتمة بالتقنية الأبرز على الساحة حالياً، من رواد، ومستثمرين، وخبراء، وشركاء، للتعاون، والتعلم وبناء علاقات مشتركة تدفع عملية تطوير التقنية.

وتأتي القمة لتكون بمثابة المنبر الذي يسهل عملية التواصل لبحث كافة سبل التعاون.

وسيقام على هامش القمة عدد من المعارض التجريبية، وورش العمل، وجلسات الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال، وهو ما يبرز الدور العالمي للفعالية في رسم مستقبل تقنية البلوك تشين.

وتسعى القمة إلى تشجيع الابتكار، والحث على الاتجاه نحو اعتماد تطبيق تقنية البلوك تشين، ليس فقط في الإمارات ولكن في جميع أنحاء العالم».