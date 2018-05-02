طيران الإمارات تكمل 25 سنة في خدمة الدمام

تحتفل طيران الإمارات بإكمال 25 سنة في خدمة الدمام. وكانت الناقلة قد بدأت خدمة هذه المدينة السعودية برحلتين في الأسبوع، وتسير الآن 4 رحلات يومياً بين دبي والدمام. وقد نقلت منذ بدء عملياتها على هذا الخط في عام 1993 أكثر من 3.8 ملايين راكب.

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران: إكمال 25 عاماً في خدمة الدمام إنجاز جدير بالاحتفال. ونحن فخورون بالدور الذي نقوم به في تسهيل سفر عملائنا عبر العالم من وإلى الدمام والمنطقة الشرقية في السعودية التي تعد سوقاً رئيسة لطيران الإمارات. وأضاف: نحن ملتزمون بسوق السعودية، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا في الصناعة لتوفير أفضل الخدمات لعملائنا هناك. ويدير عمليات طيران الإمارات في الدمام 66 موظفاً، في حين يعمل ضمن مجموعة الإمارات 66 مواطناً سعودياً.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، نقلت «الإمارات للشحن الجوي» أكثر من 96 ألف طن من البضائع من وإلى الدمام والمنطقة الشرقية، ما ساهم في تسهيل انسياب حركة التجارة بين السعودية والإمارات التي قدرت قيمتها عام 2016 بنحو 19.5 مليار دولار بحسب وزارة الاقتصاد. كما ساعدت طيران الإمارات في تعزيز الصادرات والواردات ومساعدة التجار السعوديين على التواصل مع أسواقهم ودخول أسواق جديدة ضمن شبكة خطوط الناقلة.

ويزيد عدد أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين، في السعودية على 440 ألفا، ما يتيح للسعوديين اكتساب الأميال وإنفاقها مقابل رحلات جوية وإقامات فندقية وسلع فاخرة وحضور مباريات رياضية ومناسبات راقية.

بوينغ 777

وتخدم طيران الإمارات رحلاتها اليومية الأربع من الدمام بطائرات بوينغ 777، وتخدم العاصمة الرياض والمدينة المنورة أيضاً بهذا الطراز الحديث. وفي 2010، أصبحت طيران الإمارات أول ناقلة تشغل إيرباص العملاقة A380 إلى السعودية عبر مطار جدة. كما شغلت الطائرة ذات الطابقين في مناسبات مختلفة ولمرة واحدة إلى الرياض والمدينة المنورة. ويستمتع المسافرون على رحلات طيران الإمارات من المحطات الأربع في السعودية وإليها بنظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي. ويحصل كل راكب على 20 ميغابايت من البيانات عبر الاتصال بخدمة الإنترنت اللاسلكي مجاناً.

وكانت طيران الإمارات بدأت عملياتها في السعودية في عام 1989، وتشغل حالياً 12 رحلة يومياً (بإجمالي 84 رحلة أسبوعياً) من محطاتها الأربع في المملكة إلى دبي، حيث يمكن للركاب مواصلة سفرهم عبر شبكة خطوط الناقلة التي تغطي 159 محطة في 85 دولة ضمن قارات العالم الست. وإضافة إلى رحلاتها اليومية الأربع من الدمام، تشغل طيران الإمارات 3 رحلات يومياً من الرياض وجدة، ورحلتين يومياً من المدينة المنورة.