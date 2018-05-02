مهندسون إماراتيون يطوّرون أسطح رفارف أجنحة «إيرباص A330»

أعلنت «ستراتا للتصنيع» المتخصصة بتصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار اكتمال عملية تصنيع الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات إيرباص A330 المعاد تصميمها حيث أشرف على العملية فريق من المهندسين الإماراتيين الذين قاموا بتطوير وتصنيع المنتج الجديد في مقر «ستراتا» بمدينة العين.

ونجح فريق يضم 13 مهندساً إماراتياً في تطوير وتحسين هذه الأسطح باتباع «خطة ستراتا للتصميم» التي تشمل 5 مراحل تبدأ بتحديد المتطلبات ثم وضع التصميم النظري والتصميم الأولي والتصميم المفصل انتهاء بالإنتاج الفعلي للتصميم ويتم بناء هيكل الطائرة المطور باستخدام ألياف الكربون التي تساهم في خفض وزن الهيكل 15 %.

وكانت ستراتا حصلت على شهادة الاعتماد للتصميم الهندسي (EN9100) من ديكرا الشركة العالمية المتخصصة في منح شهادات الاعتماد الخاصة بقطاع صناعة الطيران والتي تؤهل ستراتا للقيام بكافة نشاطات صناعة الطيران بدءاً بالتصميم ووضع تفاصيل عملية التصنيع والإنتاج النهائي لأجزاء هياكل الطائرات.

واتبع مهندسو «ستراتا» نهجا مبتكرا في عملية تجميع أجزاء هياكل الطائرات دون الاستعانة بقوالب التجميع حيث يتم تجميع القطع بطريقة تماثل تجميع قطع الأثاث الجاهز مع الحفاظ على مستويات عالية من القدرة على تحمل الظروف الجوية وتخفيض وقت الإنتاج والتكلفة بالإضافة إلى تقليل المساحة المطلوبة للإنتاج.

وقال إسماعيل علي عبد الله الرئيس التنفيذي لـ«ستراتا»: «أثبتت الشركة خلال أقل من عقد من الزمن قدرتها على توريد أجزاء هياكل الطائرات لكبرى شركات صناعة الطائرات العالمية مثل (إيرباص) و(بوينغ) ونطمح إلى ترسيخ مكانة (ستراتا) كلاعب أساسي في سلسلة التوريد العالمية لصناعة الطيران من خلال توفير منتجات وخبرات مبتكرة لقاعدة عملائنا المتنامية».