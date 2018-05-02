«فيابسي دبي 2018» يناقش فرص وتحديات الشباب

تواصلت أعمال الدورة التاسعة والستين للاتحاد الدولي للعقارات «فيابسي دبي 2018» الذي انطلقت أعماله، أول من أمس، وتختتم اليوم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وخلال الحدث الذي يقام تحت شعار «المدن السعيدة»، نظمت أراضي دبي حلقة شبابية بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب بحضور مجموعة من المطورين لمناقشة تحديات الشباب للاستثمار في السوق العقاري.

وأشار مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لأراضي دبي، خلال الحلقة، إلى أن مسيرة سوق العقارات شهدت منذ عام 1997 نهضة عقارية كبيرة لتصل قيمة الاستثمارات العقارية 1,1 تريليون درهم، وبلغت حصة المواطنين نحو 25% لتكون 286 مليار درهم وهو رقم يبرز اهتمام المواطنين الإماراتيين وحرصهم على الاستثمار في السوق العقاري. وأكد الفرص المتوافرة أمام المطورين الشباب، خاصة أن المواطن بإمكانه أن يوفر 30- 40% من دخله الشهري لشراء عقار، مشدداً على ضرورة العمل على تأهيل جيل من الشباب الإماراتي للعمل في القطاع العقاري.

وشارك في الحلقة الشبابية مجموعة من المطورين، حيث ناقشوا الفرص والتحديات التي تواجه الشباب في الاستثمار العقاري، وطرق تشجيع الشباب للدخول في السوق العقاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا المجال وتوزيع مصادر الدخل لدى الشباب. وشارك في النقاش مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، والحارث الموسى نائب رئيس مجلس الإدارة، نائب المدير العام لشركة فالكن سيتي، إضافة إلى ممثلي شركة ماج للتطوير، ودبي الجنوب، وعقارات جميرا للغولف ومدائن العقارية وشركة هاربور العقارية.

وتشارك «فالكن سيتي أوف وندورز»، المطوّر العقاري لمشروع «فالكن سيتي أوف وندورز» كراعٍ بلاتيني لمؤتمر فيابسي دبي 2018، وتسعى «فالكن سيتي أوف وندورز» من خلال رعايتها البلاتينية لهذا المؤتمر إلى المساهمة في تعزيز مكانة وسمعة دبي، كواحدة من الوجهات الرائدة على مستوى العالم في الابتكار والثقة والسعادة. وقال سالم الموسى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكن سيتي أوف وندورز»: رسخت دبي عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي، كبوابة بين الشرق والغرب، مكانتها كمركز تجاري عالمي سريع النمو، يضم أكثر من 50% من فعاليات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الفعاليات الأكبر من نوعها في العالم.