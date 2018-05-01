دبي تعرض تجربتها الفريدة في بناء «المدن السعيدة»

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أمس جانباً من أعمال الدورة التاسعة والستين لمؤتمر الاتحاد الدولي للعقارات «فيابسي دبي 2018» والتي نظمتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعقارات، تحت شعار «المدن السعيدة» وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

العقارات والسعادة

وتابع سمو نائب حاكم دبي جلسة بعنوان «العقارات والسعادة» قدمها بول سيالا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديلوس، أكد خلالها أن السعادة هي القيمة الحقيقية والهدف الأكبر الذي يسعى الإنسان إلى تكريسه واقعاً ملموساً في حياته، وانطلاقاً من هذا المفهوم الشامل، فإن أي نشاط للإنسان في نهاية المطاف ينبغي أن تتوجه السعادة والأمر ذاته في كل القطاعات وعلى رأسها العقارات.

واستمع سموه إلى جلسة الدكتور كينيث يانج كين مهندس ومخطط وعالم بيئي، والتي تحمل عنوان «التخطيط العمراني من أجل السعادة»، حيثُ تطرق فيها إلى أهمية التخطيط العمراني في خدمة أهداف السعادة، الأمر الذي جعل من دبي مدينة عالمية رائدة على مستوى العالم في هذا المجال وكرست تقدمها العمراني والعقاري، حيث أطلقت الجهات المعنية بالإمارة في وقتٍ سابق خطتها الحضرية لعام 2020، والتي سعت فيها إلى إرساء التطوير الحضري والبيئي وخلق حالة من التوازن بين المتطلبات والأهداف عبر أفضل الممارسات وتحقيق مبدأ الاستدامة الحضرية ضمن كافة مراحل التخطيط، ليوازن بين الموارد من جهة، واعتبارات النمو السكاني والتحول الاجتماعي والديموغرافي من جهة أخرى، الأمر الذي أفضى إلى ريادة الإمارة على صعيد الارتقاء بالإطار التشريعي والقانوني لمجمل عملية التخطيط الحضري وتوظيفها في تحقيق السعادة.

تخطيط سليم

وأعرب سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن ترحيبه بجميع الضيوف المشاركين في مؤتمر الاتحاد الدولي للعقارات «فيابسي 2018»، مؤكداً أن السعادة تمثل المحور الرئيس الذي ينطلق منه قطاع العقارات في دبي، ليشكل العنوان الأبرز لكل عملية من عمليات هذا القطاع.

وأضاف إن المقيمين ينعمون في دبي بالحياة السعيدة والعيش الرغيد، إذ تركز دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال دورها على مراعاتها لمتطلبات المباني الخضراء، وسياسات الاستدامة، والاشتراطات المتعلقة بتوفير المرافق المريحة والمعايير الصحية، والمحافظة على البيئة، للتماشي مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».