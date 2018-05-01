الوليد بن طلال يبيع فنادق موفنبيك

اتفقت شركة المملكة القابضة السعودية التابعة للأمير الوليد بن طلال وشركاؤها على بيع فنادق ومنتجعات موفنبيك إلى شركتها الزميلة أكور للفنادق.

وقالت المملكة القابضة في بيان أمس إن من المتوقع إغلاق الصفقة في النصف الثاني من 2018. تملك المملكة القابضة حصة تبلغ 5.7 بالمئة في أكور.

كانت أكور أعلنت في وقت سابق أنها اتفقت على شراء منافستها موفنبيك مقابل 560 مليون فرنك سويسري (567 مليون دولار) في صفقة تقول أكور إنها ستعزز أرباحها وتعد أحدث مؤشر على استراتيجية الاستحواذات الطموحة التي تنتهجها المجموعة الفرنسية.

تأسست فنادق ومنتجعات موفنبيك بسويسرا في 1973 ولها 84 فندقا في 27 دولة مع حضور قوي في أوروبا والشرق الأوسط.