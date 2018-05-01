12 قمراً صناعياً إماراتياً بحلول 2020

قال الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إن الإمارات تستهدف إطلاق عدة أقمار صناعية جديدة خلال السنوات القادمة ليرتفع عدد الأقمار الصناعية من 7 حالياً إلى 12 بحلول 2020.

وأضاف الأحبابي في تصريحات للصحفيين على هامش القمة العالمية للطيران أمس أن الإمارات لديها خطة لإطلاق 3 أقمار خلال العام الجاري، الأول جري إطلاقه بالفعل والثاني وهو قمر تعليمي سيطلق منتصف العام الجاري، بينما القمر الأخير «خليفة سات» سيطلق قبل نهاية 2018.

وأوضح أن القمر الصناعي «خليفة سات» يدشن لمرحلة جديدة في تاريخ الإمارات الفضائي خصوصاً أنه جرى تصميمه في الدولة وهو دليل على نجاح الإمارات في أن تكون منتجاً ومصنعاً للأقمار. وقال إن حجم استثمارات الإمارات في قطاع الفضاء قدر بنحو 20 مليار درهم، ومن المتوقع ارتفاع هذه الأرقام في المستقبل.

وأضاف أن الإمارات تقود منطقة الشرق الأوسط في قطاع الطيران بفضل قوة الناقلات الوطنية فضلاً عن امتلاكها أكبر قطاع فضائي من حيث حجم الاستثمارات وعدد الأقمار الصناعية، إلى جانب بدء التصنيع العسكري.

وكشف الأحبابي عن عقد الاجتماع العربي التنسيقي الثاني في مجال الفضاء في أبو ظبي أمس على هامش قمة الطيران لتشجيع التعاون بين الدول العربية لتأسيس برامج فضائية مشتركة وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حيث طالب بتوجيه كافة إمكانيات وكالة الإمارات الفضاء لتشجيع ومساعدة الدول العربية على تأسيس برامج فضائية.