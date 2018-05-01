خطة لرفع نسبة التوطين بالقطاع الخاص إلى 5 %

أكدت فريدة عبد الله آل علي وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية بوزارة الموارد البشرية والتوطين أن نسبة التوطين الحالية بشركات ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة تصل إلى 3.35 %، مشيرة إلى أن لدى الوزارة خطة لرفع النسبة إلى 5% وتخفيض نسبة غير العاملين من المواطنين إلى ما دون 3%.

وخلال عرض تقديمي أمس بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ضمن إطار اللقاء التعريفي بالشركاء الاستراتيجيين للتوطين، والذي ضم عدداً كبيراً من مسؤولي الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص، كشفت فريدة آل علي عن وجود 3000 وظيفة شاغرة للمواطنين في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والنقل والعقار بواقع 1000 وظيفة لكل قطاع. وأشارت إلى أن الوزارة ستعلن عن كل تفاصيل هذه الوظائف قريباً.

منهجية

وأكدت أن لدى الوزارة منهجية جديدة في التعامل مع ملف التوطين تتضمن حزماً من الإجراءات والمبادرات من بينها تصنيف الشركات وفقاً لمدى التزامها بتعيين مواطنين سواء من الرجال أو النساء أو أصحاب الهمم.

ونوهت بأنه تم اعتماد 3 فئات وهي البلاتينية الفضية والذهبية ويصاحب كل فئة مزايا مرتبطة، مشيرة إلى أن من بين المزايا التي تحصل عليها الشركات الملتزمة في ملف التوطين إعفاءات من الضمانات البنكية، وتخفيض على رسوم العمالة وخدمات السجادة الحمراء التي تشمل مزايا عدة ومعاملة تفضيلية لهذه الشركات.

وتحدثت عن مزايا نادي شركاء التوطين، والتعريف بجائزة الإمارات للتوطين، والتعريف بخدمات أبشر، وكذلك التعريف بالعمل عن بعد، والتعريف بالبرامج التدريبية المقدمة من الوزارة وبرامج الإرشاد المهني.

وقالت: تعمل الإمارات على تعزيز بيئة الأعمال عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتواصل جهودها للانتقال إلى اقتصاد معرفي، كونه إحدى ركائز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. كما تواصل دورها في إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، وتخريج أجيال تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية، والطموح.

وأضافت: تركّز الأجندة على 3 عناصر هامة في عملية التوطين والتي تتمثل في: التوظيف، التطوير والاحتفاظ بالخبرات الوطنية الماهرة، ومن أجل دعم مساعي الشركات في زيادة نسب التوطين، قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتوفير خدمة «TawteenGate»، بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة للباحثين عن العمل لتتناسب مع احتياجات الشركات من الموظفين.

نادي شركاء التوطين

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت «نادي شركاء التوطين»، للشركات الساعية إلى زيادة نسب التوطين فيها، مع الحصول على المزايا والفوائد، حيث سيحصل أعضاء هذا النادي على مزايا حصرية من وزارة الموارد البشرية والتوطين مثل تخفيض رسوم تسجيل العمالة، بمجرد استيفاء بعض أهداف التوطين.

وأوضح عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي أن الغرفة حرصت على دعم خطط التوطين الحالية والمستقبلية لدى مؤسسات القطاع الخاص، مشدداً على الحاجة إلى مزيد من العمل، من أجل توطين نسب أكبر وأعلى من الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص، عبر العديد من الخطط التي تجذب المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي والهام.