16 فلساً زيادة في الجازولين والديزل

ترتفع أسعار الجازولين بكافة أنواعه والديزل لشهر مايو 16 فلساً للتر الجازولين والديزل.

وأقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في اجتماعها أمس أسعار الوقود لشهر مايو المقبل شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ويرتفع سعر لتر الجازولين سوبر 98 من 2.33 درهم إلى 2.49 درهم بزيادة قدرها 16 فلساً وبنسبة ارتفاع 6.86%، كما يرتفع سعر لتر الجازولين خصوصي 95 من 2.22 درهم إلى 2.37 درهم بزياده قدرها 15 فلساً وبنسبة 6.75%، وسعر لتر الجازولين بلس 91 من 2.14 درهم إلى 2.30 درهم بزيادة قدرها 16 فلساً وبنسبة 7.47%، كما يرتفع سعر لتر الديزل من 2.40 درهم إلى 2.56 درهم بزيادة 16 فلساً وبنسبة 6.66%.

وتعد تسعيرة شهر مايو المقبل التي تبدأ محطات التوزيع تطبيقها اليوم على مستوى الدولة هي الأعلى منذ بداية العام الجاري. ويرجع السبب في ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة تزيد على 3% خلال الربع الأول من العام الجاري.