دبي تتفوق على نيويورك ولندن وسنغافورة وجهة مفضلة للمستثمرين الخليجيين

تحتل مدينة دبي مرتبة ريادية على مستوى العالم في مجال القدرة على جذب المستثمرين من أصحاب الثروات الكبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقاً لمال قاله جوزيف غصوب، رئيس مجلس إدارة شركة «جي أند كو» المتخصصة في تطوير المشاريع العقارية السكنية الفاخرة.

وتشير التقديرات في العام 2016 إلى أن 63٪ من الأفراد ذوي الدخل المرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي قد استغلوا فرص الاستثمار المتاحة في أفضل الوجهات العقارية الفاخرة في العالم، بما في ذلك نيويورك وسنغافورة. وبلغت قيمة الاستثمارات التي أنفقها المستثمرون من هذه المنطقة في مدينة لندن نحو 600 مليون دولار على مدى 12 شهراً. وتوفر هذه المدن العالمية الكثير من الفرص الجذابة والعوائد المجزية، وشهد العام 2017 استعادة دبي لمكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين الخليجيين.

وقال جوزيف غصوب: «تتميز مدينة دبي بقدرتها على التنافس مع المدن العالمية الكبرى على مختلف الأصعدة بفضل ما تمتلكه من الفنادق والبنية التحتية وبيئة الأعمال الديناميكية. ويعد قطاع العقارات الفاخرة المزدهر في الإمارة وجهة مفضلة للمستثمرين الخليجيين بفضل جودة وتنوع تطوير العقارات الفاخرة والعوائد الاستثمارية التي يمكن تحقيقها».

وتشير البيانات الصادرة عن شركة «كور سافيلز» أن التكلفة المباشرة لشراء العقارات الراقية في دبي قد تكون أقل بنسبة 60-70٪ مقارنة بشنغهاي وطوكيو، فضلاً عن كونها توفر نسبة إضافية من حيث الجودة والمساحة. وفي الواقع فإن شراء العقارات الرئيسية يكلف أكثر بنحو 40٪ في سنغافورة وأكثر بنحو 50٪ في موسكو وباريس بالمقارنة مع دبي، وعلى هذا الأساس تعد دبي الوجهة الأكثر جاذبية لشراء العقارات وبيعها وحيازتها بالمقارنة مع هونغ كونغ وفانكوفر وسيدني ولندن. وقال جوزيف غصوب معلقاً: باختصار إذا كان لديك مليون دولار فإن دبي هي المكان المناسب للاستثمار.

واستثمار بقيمة مليون دولار في قطاع العقارات الراقية يعني فرصة امتلاك حوالي 90 متراً مربعاً في سنغافورة، أو 22 متراً مربعاً في موناكو، أو 52 متراً مربعاً في لندن، أو 60 متراً مربعاً في شنغهاي. فيما يمكن لهذا المبلغ أن يمنح المستثمر مساحة تصل إلى أكثر من 105 أمتار مربعة في دبي.

ولعبت شركات التطوير العقاري في إمارة دبي دوراً أساسياً في دعم نضوج السوق العقاري والارتقاء بمستويات التصميم ونمط الحياة إلى مستويات عالمية.

واختتم غصوب بالقول: «الأمر يتعلق ببساطة بإيجاد المشروع المناسب في الموقع الصحيح وبالسعر الأفضل، وهذا ما يعزز من مكانة دبي كواحدة من أفضل وجهات الاستثمار الرائدة في العالم».