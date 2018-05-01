«أدنوك» تعيّن «إنبكس» قائداً فنياً لامتياز «زاكوم السفلي»

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقية لتعيين شركة «جودكو زاكوم السفلي» المملوكة بالكامل لإنبكس اليابانية قائداً فنياً لمنطقة امتياز «زاكوم السفلي» في أبوظبي.

وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها عضو المجلس الأعلى للبترول، وتوشياكي كيتامورا رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «إنبكس».

وكانت «أدنوك» وقعت اتفاقية مع شركة «إنبكس» في فبراير حصلت بموجبها الأخيرة على 10% في امتياز حقل «زاكوم السفلي» البحري. وتم أيضاً تمديد حصص شركة «إنبكس» في امتياز «سطح» و«أم الدلخ» لمدة 25 عاماً حيث ستحتفظ بحصتها البالغة 40% في «سطح» وستزيد حصتها في امتياز حقل «أم الدلخ» من 12% إلى 40%.

وقال الدكتور سلطان الجابر إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى مد جسور التعاون وترسيخ علاقات الصداقة، بما يحقق المصالح المشتركة مع المجتمع الدولي، تولي «أدنوك» أهمية كبيرة لعلاقاتها الاستراتيجية مع الشركات اليابانية المرموقة مثل «إنبكس»، حيث تسهم الاتفاقية في تعزيز العلاقات بين الإمارات واليابان وترسيخ الروابط الوثيقة بينهما في قطاع الطاقة بما يحقق فوائد متبادلة للجانبين.

وأضاف «إنه تماشياً مع تركيز«أدنوك» على رفع الكفاءة التشغيلية واستغلال فرص ومجالات التكامل توفر هذه الاتفاقية فرصة إضافية كبيرة للاستفادة من الشراكة بعيدة المدى مع «إنبكس» في امتيازي «زاكوم السفلي» و«زاكوم العلوي»، بما يتيح تعزيز مجالات التكامل بين الامتيازين وضمان الاستخدام الأمثل للبنى التحتية بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وخلق قيمة إضافية».

وكقائد فني لامتياز «زاكوم السفلي» ستشرف «جودكو» على خطط التطوير لتحقيق أهداف الامتياز، والتي تتضمن تحديد أهداف الإنتاج والمحافظة على مستوياته وتحقيق معدلات استخلاص النفط المتفق عليها وكذلك خفض التكاليف.

من جانبه قال توشياكي كيتامورا: إن هذه الاتفاقية تتيح لشركة «إنبكس» توظيف أفضل كوادرها ومواردها الفنية لتحقيق أهداف الإنتاج واستخدام أحدث تقنيات تعزيز استخلاص النفط، التي تناسب حقل «زاكوم السفلي» والمساهمة في خفض تكاليف الإنتاج والتطوير ودعم جهود نقل الخبرة والمعرفة الفنية، مضيفاً أنه «باعتبارنا الشريك الوحيد من شركات النفط الدولية الذي يمتلك حصص في حقلي «زاكوم السفلي»و«زاكوم العلوي» سنواصل جهودنا الرامية إلى الاستفادة من مجالات التكامل بين الحقلين النفطيين.

وأكد أن أبوظبي تمثل واحدة من أهم مناطق الأعمال الرئيسية لشركة «إنبكس» لذلك ستواصل الشركة مساعيها وجهودها لتعزيز نشاطها في تطوير حقول النفط في أبوظبي فضلاً عن المساهمة في توثيق العلاقات الودية بين أبوظبي واليابان.

ويمثل امتياز «زاكوم السفلي» إحدى مناطق الامتياز الثلاث الجديدة الناتجة عن تقسيم الامتياز السابق لشركة «أدما العاملة» في المناطق البحرية والتي تضم «زاكوم السفلي» و«أم الشيف ونصر» و«سطح الرازبوت» و«أم اللولو».

وتهدف إعادة هيكلة الامتيازات إلى تعزيز العائد الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وتعزيز قدرة الوصول إلى الأسواق.

وتضم قائمة الشركاء الدوليين في منطقة امتياز «زاكوم السفلي» كلاً من الشركة الوطنية الصينية للبترول وائتلاف الشركات الهندية الذي تقوده شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية «فيديش» وشركة «إيني» الإيطالية وشركة «توتال» الفرنسية، وتحتفظ أدنوك بحصة أغلبية تمثل 60% في الامتياز.

وتمتلك الإمارات علاقات استراتيجية وثيقة وطويلة الأمد مع اليابان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وكذلك علاقات راسخة في المجال الاقتصادي لاسيما في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، حيث تلبي الدولة أكثر من ربع احتياجات اليابان من النفط الخام.

وبدأت «إنبكس» العمل في قطاع النفط والغاز في أبوظبي في 1973 من خلال مشاركتها في حقلي «أم الشيف» و«زاكوم السفلي» ضمن الامتياز السابق لشركة «أدما العاملة» في المناطق البحرية في أبوظبي. كما أسهمت الشركة في تطوير 3 حقول نفط بحرية أخرى هي «زاكوم العلوي» في 1977 و«أم الدلخ» في 1978 و«سطح» في عام 1980 وبدأ الإنتاج الناجح من تلك الحقول خلال فترة الثمانينيات.

احتفت «أدنوك» وشركة «إنبكس» اليابانية بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تربط بينهما وبين البلدين الصديقين وتم تنظيم فعالية «يوم اليابان» في المقر الرئيس لشركة «أدنوك»، والتي تضمنت أنشطة تراثية وثقافية متنوعة مثل إعداد وتحضير وتقديم الشاي وفقاً لطقوس الضيافة اليابانية وفقرات عن الخط الياباني وفن طي الورق المعروف بـ«الأوريغامي».

شراكة

تحرص «أدنوك» على تعزيز علاقات الشراكة مع قطاعي الطاقة والبتروكيماويات في اليابان لاسيما في مجال التكرير والبتروكيماويات. كما تستكشف «أدنوك» فرص الاستفادة من تجربة اليابان في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية.