مكتوم بن محمد يستقبل رئيس مجلس إدارة «روتشيلد»

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي في مكتب سموه بالمركز أمس أليكساندر دي روتشيلد، رئيس مجلس الإدارة في شركة «روتشيلد» ووفد الشركة المرافق له.

وتبادل سموه والضيف الحديث حول عدد من القضايا المالية والاقتصادية وعلاقات الشركة بمركز دبي المالي العالمي. وأكد سموه أهمية تعزيز التعاون بين الطرفين والاستفادة المتبادلة من خبراتهما في قطاعات التمويل وإعادة الهيكلة وطرح الأسهم وإدراج الشركات على أجندات الأسواق المالية العالمية.

إدارة الثروات

يذكر أن شركة «روتشيلد» تقدم الاستشارات والخدمات لإدارة الثروات الخاصة «هيكلة وحماية الثروات، الاستثمار وإدارة الأصول المالية، الأوقاف والودائع والخدمات المصرفية الخاصة». وللشركة 50 فرعاً حول العالم بما فيها الإمارات ومركزها الرئيس في لندن وباريس.

حضر اللقاء عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسامي ظاعن القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وهشام القاسم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «وصل» في دبي.