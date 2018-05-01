رسوم خليجية على مسطّحات الحديد

تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي منتصف مايو المقبل فرض رسوم حماية طارئة مؤقتة على واردات مسطحات الحديد المدرفل المطلي أو الصلب غير السبائكي بعرض 600 مليمتر أو أكثر.



وأخطرت دول الخليج منظمة التجارة العالمية بالرسوم الجديدة، وأعلنت المنظمة الدولية في إشعار لها أمس أن رسوم الحماية الخليجية قدرها 169 دولاراً للطن على واردات بعض منتجات الحديد والصلب.

وأكدت مصادر لـ«البيان الاقتصادي» أمس أن رسوم الحماية الخليجية جاءت بناء على دعاوى رفعتها دول مجلس التعاون الخليجي إلي منظمة التجارة العالمية تؤكد وجود حالات إغراق ومنافسة غير مشروعة، رصدها بدقة جهاز التحقيق الخليجي المعني بدراسة الأسواق الخليجية، من خلال تحقيقاته المكثفة على مدار عدة سنوات.



ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات شملت مسطحات الحديد المدرفل المطلي أو الصلب غير السبائكي بعرض 600 مليمتر أو أكثر، لافتة إلى أن دول مجلس التعاون أقامت دعوى بذلك وأثبت صحة تحقيقاتها. وستُخفض الرسوم المفروضة لثلاث سنوات على مسطحات الحديد المدرفل المطلي أو الصلب غير السبائكي بعرض 600 مليمتر أو أكثر إلى 153 دولاراً للطن في العام الثاني وإلى 137 دولاراً للطن في العام الثالث.