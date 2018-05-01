سي إن إن: دبي تستأثر بـ 25 % من تجارة الذهب العالمية

ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية، أن دبي تحتكر نحو 25% من تجارة الذهب العالمية، وذلك نقلاً عن مركز دبي للسلع المتعددة.

جاء ذلك في سياق تقرير نشرته الشبكة، أمس، على موقعها الشبكي عن عشق دبي للذهب. ورصد التقارير بالصور أبرز مظاهر هذا العشق، ومنها فندق برج العرب المزين بطبقة من الذهب عيار 24 قيراط تبلغ مساحتها 1790 متراً مربعاً، فضلاً عن بعض المأكولات والمشروبات المغطاة بطبقات من غبار الذهب.

والتي يقدمها الفندق لرواده. واستعرض التقرير الذي جاء تحت عنوان «وجبة 24 قيراط: شهية دبي للذهب»، بالصور والأسماء، بعض أبرز المطاعم الفاخرة في دبي، والتي تقدم لروادها مأكولات مزينة بالذهب. ووصف التقرير دبي بأنها «مدينة الذهب».