«رينو ميغان جي تي» متوفرة للطلب حصرياً عبر الموقع الإلكتروني بدبي

أطلقت «رينو الشرق الأوسط» للمرة الأولى في المنطقة خدمة البيع بالتجزئة وذلك للسيارات الأولى من طراز «ميغان جي تي» الجديد بشكل حصري عبر الموقع الإلكتروني لعملائها المقيمين في دبي. وتوفّر العلامة التجارية الفرنسية لعملائها طريقة سهلة للتمتّع بتجربة الحصول على «ميغان جي تي» الجديدة. وتتوفر السيارة للحجز عبر الموقع الإلكتروني حتى 23 مايو.

وسيستفيد العملاء الأوائل الذين يجرون الحجز الإلكتروني للسيارة من خدمة ترقية تتمثّل بالحصول على «الباقة الراقية» من «رينو» والتي تتضمن مجموعة من الإضافات شاملة كسوة ألكانترا جي تي، وشاشة لمس قياس 8.7 بوصات مع نظام ملاحة نوع R-Link 2.