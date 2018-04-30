129% نمو عدد المستفيدين من خدمة المستثمر الذكي في الشارقة

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن ارتفاع نسبة الإقبال على الاستفادة من خدمة المستثمر الذكي خلال الربع الأول من العام الحالي 2018، وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الإلكتروني للإجراءات بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من أجل خدمة الاقتصاد المحلي وتعزيز حركة الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.

تطوير

وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الهدف الأساسي من توفير الدائرة لقنوات متعددة لتقديم خدماتها هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في الشارقة.

من جانبه، أكد فهد الخميري أن الدائرة تسعى للوصول بخدماتها لأعلى المستويات عن طريق تقديمها لخدمات نوعية مميزة من خلال قنوات متعددة. وأشار إلى الإقبال الكبير والمتنامي على خدمة المستثمر الذكي، حيث حققت الخدمة نمواً بلغ 129% خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.