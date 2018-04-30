جمارك أبوظبي تكرّم الموظفين المتميزين

كرم راشد لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي عدداً من موظفي جمارك أبوظبي، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في العمل الجمركي خلال الفترة الراهنة.

وقال في كلمته للموظفين المتميزين، إن تكريم نخبة مميزة من موظفي الإدارة العامة لجمارك أبوظبي يهدف بشكل أساسي لتشجيع التنافس الإيجابي بين الموظفين من مختلف الفئات الوظيفية لخلق حالة من الإبداع. وأكد أن الموظف المتميز هو الذي يبرز أداؤه في معرفته وسلوكه وأدائه ومثاليته في طريقة عمله وأن الحكم على تميزه من خلال نتائجه وإنجازاته وإيمانه بالعمل الجماعي وحرصه على تطوير طريقة تنفيذه لعمله بشكل مستمر، وطالبهم بمزيد من الجهد والمثابرة والمتابعة بالعمل الجمركي المتميز.

وقدم المكرمون الشكر إلى الإدارة العليا لاهتمامها بمتابعة جهود الموظفين المتميزين.